Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября

Говорить, что сейчас вокруг римского клуба много сплетен и шума — это ничего не сказать. Наверное, это самая скандальная итальянская команда на данный момент. Очередное испытание, которое могло быть решающим для Ивана Юрича, было пройдено. Матч против "Торино" пропускал Артем Добвик из-за повреждения, однако его одноклубники после позора с "Фиорентиной" выдали неплохой, собранный и солидный матч. Единственный гол был на счету Пауло Дибалы, который заменил Довбыка на позиции нападающего в этой игре. Ситуация в клубе немного улучшается, но надолго ли?

Официальное сообщение о переносе матча "Валенсия" — "Реал" Мадрид было опубликовано на сайте Ла Лиги, валенсийского клуба и в их соцсетях. «Валенсия» получила подтверждение от Ла Лиги о переносе матча 12-го тура против мадридского "Реала", который был запланирован на эту субботу, 2 ноября, в связи с серьезностью шторма "Дана", который привел к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.

Английский "Манчестер Юнайтед" договорился со "Спортингом" о тренере Рубене Амориме. По информации журналиста The Athletic Лори Витуэлла, португальский тренер приступит к работе в английском клубе в начале международного перерыва в ноябре, а первый матч во главе «красных дьяволов» проведет 24 ноября, когда они будут играть против "Ипсвича".

"Барселона" и Фермин Лопес договорились о продлении контракта до 30 июня 2029 года. Опция выкупа талантливого полузащитника составляет 500 миллионов евро. Фермин Лопес присоединился к Ла Масии в сезоне 2016/17. В 2021 году он попал в молодежную команду "Барселоны" в возрасте до 19 лет. Фермин Лопес дебютировал во взрослом футболе, играя в аренде за "Линарес" в сезоне 2022/23. После чего он закрепился в основной команде "Барсы", играя под руководством Хави и Ханси Флика.

У голкипера "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина появился вариант продолжения карьеры в Португалии. Как сообщает Defensa Central, украинцем заинтересовался "Порту". Португальский клуб рассматривает возможность продать своего вратаря Диогу Кошту, а на его замену подписать Лунина. По информации источника, "драконы" готовы заплатить за украинца 20 миллионов евро.

После слухов о потенциальном уходе Орельена Чуамени из "Реал" Мадрид, появилась информация о том, что испанцы рассматривают возможность оформить трансфер опорного полузащитника "Манчестер Сити" Родри. По информации Relevo, руководство "Реала" рассматривает возможность подписать контракт с новоиспеченным обладателем "Золотого мяча" летом 2025 года.