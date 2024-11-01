Американский рэпер может стать инвестором европейского клуба
Болельщики создали атмосферу, которая вызывает интерес к команде
Фото: twitter.com/ultras_antifaa
Известный рэпер Снуп Догг заинтересовался инвестициями в футбольный клуб "Селтик".
"Инвестиции в спортивную команду были моей мечтой уже давно. Если бы появилась возможность инвестировать в "Селтик", было бы глупо не рассмотреть ее. Я посмотрел много матчей в Европе, но фанаты "Селтика" – это нечто особенное".
“Их болельщики известны во всей Европе – лучшие игроки и тренеры мира подтвердят, что нет ничего подобного, как “Селтик Парк”, и я хочу быть частью этого. Их талисман – собака, как и я, Снуп Догг, в роли Гупи. Это буквально идеальная пара", – заявил рэпер.
Снуп Догг уже неоднократно заявлял о своей любви к "Селтику", называя команду "моими ребятами" и появляясь в знаменитой зелено-белой форме на публике.
Популярное сейчас
- Украинцам не понравится. Английский Шеффилд Уэнсдей представил нового спонсора
- Леннокс Льюис сравнил Усика с легендой бокса
- Андрей Лунин вместе со своей женой удивили семейным образом на Хэллоуин
- Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico