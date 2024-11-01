Американский рэпер может стать инвестором европейского клуба

Известный рэпер Снуп Догг заинтересовался инвестициями в футбольный клуб "Селтик".

"Инвестиции в спортивную команду были моей мечтой уже давно. Если бы появилась возможность инвестировать в "Селтик", было бы глупо не рассмотреть ее. Я посмотрел много матчей в Европе, но фанаты "Селтика" – это нечто особенное".

“Их болельщики известны во всей Европе – лучшие игроки и тренеры мира подтвердят, что нет ничего подобного, как “Селтик Парк”, и я хочу быть частью этого. Их талисман – собака, как и я, Снуп Догг, в роли Гупи. Это буквально идеальная пара", – заявил рэпер.

Снуп Догг уже неоднократно заявлял о своей любви к "Селтику", называя команду "моими ребятами" и появляясь в знаменитой зелено-белой форме на публике.