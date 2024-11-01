Хуммельс: Использование Реалом слов "отсутствие уважения", когда вы не выиграли в голосовании, имеет трамповские черты

Центральный защитник “Ромы” Матс Хуммельс резко прокомментировал то, что “Реал” решил бойкотировать церемонию вручения “Золотого мяча”.

“Использование слов “отсутствие уважения”, когда вы не выиграли в голосовании, имеет трамповские черты. К сожалению, это неуважение к другим. Это плохо.

Нет сомнения, что кто-то из "Реала" заслужил его ("Золотой мяч" – прим.). Но есть и другие замечательные игроки, столь же хорошие. Не отдать им должное – плохо”, – сказал Хуммельс.