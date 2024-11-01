Хуммельс: Использование Реалом слов "отсутствие уважения", когда вы не выиграли в голосовании, имеет трамповские черты
Подколол мадридцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник “Ромы” Матс Хуммельс резко прокомментировал то, что “Реал” решил бойкотировать церемонию вручения “Золотого мяча”.
“Использование слов “отсутствие уважения”, когда вы не выиграли в голосовании, имеет трамповские черты. К сожалению, это неуважение к другим. Это плохо.
Нет сомнения, что кто-то из "Реала" заслужил его ("Золотой мяч" – прим.). Но есть и другие замечательные игроки, столь же хорошие. Не отдать им должное – плохо”, – сказал Хуммельс.
В итоге награду получил полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри, а нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор занял второе место.
Сам же Хуммельс в рейтинге разделил 29 строчку с украинцем Артемом Довбиком.
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