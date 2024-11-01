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Главный тренер Арсенала высказался о стихийном бедствии, накрывшем Испанию

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Испанец выразил соболезнования и призвал всех помогать пострадавшим

Главный тренер Арсенала высказался о стихийном бедствии, накрывшем Испанию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Прежде чем начать свою пресс-конференцию перед матчем с "Ньюкаслом", главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который имеет испанское гражданство, выразил соболезнования своей стране на фоне ужасных новостей о стихийном бедствии.

"Я хотел бы поговорить об ужасной катастрофе, которая сейчас нанесла удар моей родине. С нашей стороны я хотел бы выразить свою полную поддержку и сочувствие всем, кто пострадал от этого бедствия".

"Очевидно, что вся страна объединяется, чтобы найти наилучшее возможное решение в этот трудный момент. Я просто хочу выразить поддержку всем пострадавшим и попросить вас их поддержать, потому что это действительно ужасно".

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Напомним, что ранее из-за ужасной непогоды в Испании, вызванной штормом "Дана", было перенесено несколько матчей Кубка Испании, а также игру "Валенсия" - "Реал". Катастрофа привела к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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