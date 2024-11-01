Главный тренер Арсенала высказался о стихийном бедствии, накрывшем Испанию

Прежде чем начать свою пресс-конференцию перед матчем с "Ньюкаслом", главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который имеет испанское гражданство, выразил соболезнования своей стране на фоне ужасных новостей о стихийном бедствии.

"Я хотел бы поговорить об ужасной катастрофе, которая сейчас нанесла удар моей родине. С нашей стороны я хотел бы выразить свою полную поддержку и сочувствие всем, кто пострадал от этого бедствия". "Очевидно, что вся страна объединяется, чтобы найти наилучшее возможное решение в этот трудный момент. Я просто хочу выразить поддержку всем пострадавшим и попросить вас их поддержать, потому что это действительно ужасно".

Читайте также Главный тренер Арсенала рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед игрой с Ньюкаслом

Напомним, что ранее из-за ужасной непогоды в Испании, вызванной штормом "Дана", было перенесено несколько матчей Кубка Испании, а также игру "Валенсия" - "Реал". Катастрофа привела к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.