Главный тренер Арсенала высказался о стихийном бедствии, накрывшем Испанию
Испанец выразил соболезнования и призвал всех помогать пострадавшим
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Прежде чем начать свою пресс-конференцию перед матчем с "Ньюкаслом", главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который имеет испанское гражданство, выразил соболезнования своей стране на фоне ужасных новостей о стихийном бедствии.
"Я хотел бы поговорить об ужасной катастрофе, которая сейчас нанесла удар моей родине. С нашей стороны я хотел бы выразить свою полную поддержку и сочувствие всем, кто пострадал от этого бедствия".
"Очевидно, что вся страна объединяется, чтобы найти наилучшее возможное решение в этот трудный момент. Я просто хочу выразить поддержку всем пострадавшим и попросить вас их поддержать, потому что это действительно ужасно".
Напомним, что ранее из-за ужасной непогоды в Испании, вызванной штормом "Дана", было перенесено несколько матчей Кубка Испании, а также игру "Валенсия" - "Реал". Катастрофа привела к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.
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