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Бывший игрок Арсенала выпустил новую песню и клип

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Нападающий известен своим творчеством за пределами поля

Бывший игрок Арсенала выпустил новую песню и клип

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Арсенала" 28-летний Алекс Ивоби, который сейчас играет за лондонский "Фулхэм", выпустил новую песню и клип, продолжая свой творческий путь вне поля.

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Ранее Ивоби вошел в историю, став первым футболистом АПЛ, который официально выпустил свою песню "Don't Shoot". Теперь нигериец выпустил следующий рэп-трек "What's Luv?".

"Музыка всегда была моей страстью и способом самовыражения вне футбольного поля. Это отличный инструмент, который я всегда использую, чтобы поделиться своими чувствами. Мне посчастливилось войти в историю, став первым игроком АПЛ, который под своим именем создает музыку", — сказал Ивоби.

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Также добавим, что в этом сезоне Алекс Ивоби отметился двумя голами и одной голевой передачей за "Фулхэм" в 9 матчах чемпионата Англии.

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Фулхэм (Лондон) Алекс Ивоби
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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