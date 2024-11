Бывший игрок Арсенала выпустил новую песню и клип

Бывший игрок "Арсенала" 28-летний Алекс Ивоби, который сейчас играет за лондонский "Фулхэм", выпустил новую песню и клип, продолжая свой творческий путь вне поля.

Ранее Ивоби вошел в историю, став первым футболистом АПЛ, который официально выпустил свою песню "Don't Shoot". Теперь нигериец выпустил следующий рэп-трек "What's Luv?".

What’s Luv? VIDEO OUT NOW! Link In My Bio - Watch, Stream, Share, VIBE! pic.twitter.com/TDUK5FX5Sg