Бывший игрок Арсенала выпустил новую песню и клип

Бывший игрок "Арсенала" 28-летний Алекс Ивоби, который сейчас играет за лондонский "Фулхэм", выпустил новую песню и клип, продолжая свой творческий путь вне поля.

Ранее Ивоби вошел в историю, став первым футболистом АПЛ, который официально выпустил свою песню "Don't Shoot". Теперь нигериец выпустил следующий рэп-трек "What's Luv?".

"Музыка всегда была моей страстью и способом самовыражения вне футбольного поля. Это отличный инструмент, который я всегда использую, чтобы поделиться своими чувствами. Мне посчастливилось войти в историю, став первым игроком АПЛ, который под своим именем создает музыку", — сказал Ивоби.

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What’s Luv? VIDEO OUT NOW! Link In My Bio - Watch, Stream, Share, VIBE! pic.twitter.com/TDUK5FX5Sg — Alexander Iwobi (@alexiwobi) October 31, 2024

Также добавим, что в этом сезоне Алекс Ивоби отметился двумя голами и одной голевой передачей за "Фулхэм" в 9 матчах чемпионата Англии.