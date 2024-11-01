Снейдер: Меня обокрали, когда не вручили Золотой мяч в 2010 году

Известный бывший полузащитник Уэсли Снейдер признался, что чувствует некоторую несправедливость из-за того, что не получил "Золотой мяч" в 2010 году.

Напомним, самую престижную индивидуальную награду тогда получил экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

"Меня обокрали, когда не вручили "Золотой мяч" в 2010-м. Но, честно говоря, я больше рад тому факту, что люди все еще говорят об этом 14 лет спустя. И мне говорят: "Уэс, тебя обокрали". Индивидуальные призы — это хорошо, но командные призы... поднять кубок, выиграть Лигу чемпионов, - это было для меня ценнее, чем выиграть "Золотой мяч", - сказал Уэсли.

По итогам сезона 2009/10 Снейдер стал обладетелем Серии А и Лиги чемпионов в составе "Интера", а также дошёл до финала чемпионата мира-2010 со сборной Нидерландов.