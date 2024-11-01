Нападающий сборной Англии поставил перед собой серьезную цель в новом чемпионате

Айвен Тоуни поставил перед собой личную цель — соревнование с Криштиану Роналду и Каримом Бензема за звание лучшего бомбардира в чемпионате Саудовской Аравии. Нападающий думает только о голах.

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Летом этого года 28-летний нападающий сборной Англии Айвен Тоуни покинул АПЛ ради профессиональной лиги Саудовской Аравии, перейдя из "Брентфорда" в "Аль-Ахли" за 40 миллионов фунтов стерлингов. Но индивидуальная борьба в новой лиге не менее жесткая, чем в Англии. Вместо Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха на его пути к золотой бутсе будут стоять Криштиану Роналду и Карим Бензема.

"Я всегда ставлю перед собой цели и надеюсь, что смогу их достигать. Поэтому, в этом сезоне, надеюсь, я смогу продолжать хорошо играть и забивать много голов, чтобы помочь команде выигрывать матчи", — сказал он в эксклюзивном интервью для talkSPORT.

Тоуни надеется забить больше голов, чем Криштиану Роналду из "Аль-Нассра".

"Я надеюсь, что смогу это сделать, но честно говоря, я соревнуюсь сам с собой. Я не слежу за тем, что делают другие люди. Очевидно, мы знаем, что Роналду — лучший игрок, но я сосредоточусь на себе и буду делать то, что могу делать лучше всего".

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В этом сезоне Айван Тоуни забил три гола и отдал две результативные передачи в семи матчах чемпионата Саудовской Аравии. Его команда сейчас находится на 8-м месте в турнирной таблице.