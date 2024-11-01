УЕФА оштрафовал Фиорентину и Твенте за действия болельщиков
Что случилось?
Фото: uefa.com
УЕФА оштрафовал "Фиорентину" и "Твенте" за нарушение правил поведения во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоялись в октябре 2024 года.
Итальянский клуб оштрафован на 50 000 евро, а его болельщикам запретили посещать два выездных матча Лиги чемпионов, а тогда как "Твенте" должен заплатить 40 000 евро и частично закрыть трибуну на следующий домашний матч Лиги Европы.
Нидерландский клуб был наказан за расистские выкрики болельщиков команды в адрес игрока "Лацио", а "Фиорентину" за то, что фанаты бросали файеры и повредили трибуну.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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