Новый тренер МЮ, апдейты по здоровью Довбика и Цыганкова, решения КДК после Классического. Главные новости за 1 ноября

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик продолжает восстанавливаться и может пропустить гостевой матч 11-го тура Серии А против "Вероны", который пройдет 3 ноября, сообщает Calciomercato. По данным источника, 27-летний украинец вчера, 1 ноября, пропустил тренировку команды. Его участие в следующей игре под вопросом. Отмечается, что в субботу, 2 ноября, Артем пройдет решающее медицинское обследование, по итогам которого и будет принято решение, отправится ли он на матч с "Вероной".

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков, который только недавно восстановился после повреждения, вчера отсутствовал на тренировке команды. Об этом сообщает портал Relevo. Впрочем, как заявил главный тренер команды Мичел, украинец скоро восстановится после травмы. Шансы на появление Цыганкова в сегодняшней игре с "Леганесом" в Ла Лиге крайне низкие, однако Виктор должен быть готов к поединку против "ПСВ" в рамках ЛЧ.

"МЮ" на своем официальном сайте сообщил о назначении нового главного тренера команды. Им стал португалец Рубен Аморим. Однако специалист не присоединится к команде сразу. Его приезд запланирован на понедельник, 11 ноября. Сейчас он ожидает полноценного оформления британской рабочей визы. Клуб также отмечает, что пока новый наставник не прибудет в Англию, манкунианцами продолжит руководить Рууд ван Нистелрой.

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Так, хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив после прямой красной карточки за подкат получил дисквалификацию. Уже известно, сколько матчей пропустит полузащитник. Также КДК оштрафовал "Динамо" за нарушение дополнительных мер безопасности во время организации матча в условиях войны.

"Реал" Мадрид на своем официальном сайте опубликовал информацию о состоянии дел в лазарете. Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа тренировался в индивидуальном формате. Marca сообщила, что бельгиец не успеет полноценно восстановиться от травмы до матча Лиги чемпионов против "Милана", который запланирован на 5 ноября. Шанс для Лунина?