Экс-игрок Вереса и Миная всплыл на России

26-летний молдавський полузащитник Михаил Гечев всплыл на России.

Как заметили молдавские журналисты, хавбек провел уже семь матчей в российской Медиа Лиге, забив мяч и оформив два ассиста.

В то же время Гечев продолжает находиться на контракте у "Шерифа", а о расторжении соглашения официально до сих пор не сообщалось. В текущем сезоне хавбек так и не сыграл ни одного матча за тираспольский колектив.

Последний раз на поле в составе "Шерифа" Гечев выходил еще в мае 2024 года.

Украинским болельщикам Гечев известен по выступлениям за "Верес" (2021-2022) и "Минай" (2023).

Именно из рядов "Миная" Гечев и перебрался в "Шериф", за который выступал и раньше (2019).