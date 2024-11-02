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Экс-игрок Вереса и Миная всплыл на России

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Михаил Гечев вроде как был на контракте у Шерифа

Экс-игрок Вереса и Миная всплыл на России

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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26-летний молдавський полузащитник Михаил Гечев всплыл на России.

Как заметили молдавские журналисты, хавбек провел уже семь матчей в российской Медиа Лиге, забив мяч и оформив два ассиста.

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В то же время Гечев продолжает находиться на контракте у "Шерифа", а о расторжении соглашения официально до сих пор не сообщалось. В текущем сезоне хавбек так и не сыграл ни одного матча за тираспольский колектив.

Последний раз на поле в составе "Шерифа" Гечев выходил еще в мае 2024 года.

Украинским болельщикам Гечев известен по выступлениям за "Верес" (2021-2022) и "Минай" (2023).

Именно из рядов "Миная" Гечев и перебрался в "Шериф", за который выступал и раньше (2019).

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Шериф (Тирасполь) Михаил Гечев
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Источник:
moldfootball
Опубликовал: Михаил Черныш
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