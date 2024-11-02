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Известно, кто возглавил список по соотношению количества и уровня воспитанников, играющих в топ-5 лигах

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У лидера 46 воспитанников, 12 – в клубе

Известно, кто возглавил список по соотношению количества и уровня воспитанников, играющих в топ-5 лигах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный центр спортивных исследований проанализировал, у какого клуба наибольшее количество питомцев.

По данным CIES, первое место занимает "Барселона", ведь каталонский клуб подготовил 46 футболистов из своей академии, выступающих в командах по пяти сильнейшим лигам Европы (Испания, Англия, Германия, Италия и Франция). Это самый лучший результат среди всех клубов.

  1. "Барселона" (46 воспитанников, 12 – в клубе);
  2. "Реал" (34/3);
  3. "ПСЖ" – (35/5);
  4. "Валенсия" (26/11);
  5. "Ренн" (25/2);
  6. "Лион" (25/6);
  7. "Челси" (23/3);
  8. "Реал Сосьедад" (24/16);
  9. "Манчестер Сити" (22/4);
  10. "Аякс" (24/0);
  11. "Бавария" (22/5);
  12. "Арсенал" (23/4);
  13. "Аталанта" (22/7);
  14. "Манчестер Юнайтед" (22/5);
  15. "Атлетик" (20/13).

Добавим, что "Барса" также имеет самый высокий индекс подготовки футболистов.

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Источник:
CIES
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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