Известно, кто возглавил список по соотношению количества и уровня воспитанников, играющих в топ-5 лигах
У лидера 46 воспитанников, 12 – в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Международный центр спортивных исследований проанализировал, у какого клуба наибольшее количество питомцев.
По данным CIES, первое место занимает "Барселона", ведь каталонский клуб подготовил 46 футболистов из своей академии, выступающих в командах по пяти сильнейшим лигам Европы (Испания, Англия, Германия, Италия и Франция). Это самый лучший результат среди всех клубов.
- "Барселона" (46 воспитанников, 12 – в клубе);
- "Реал" (34/3);
- "ПСЖ" – (35/5);
- "Валенсия" (26/11);
- "Ренн" (25/2);
- "Лион" (25/6);
- "Челси" (23/3);
- "Реал Сосьедад" (24/16);
- "Манчестер Сити" (22/4);
- "Аякс" (24/0);
- "Бавария" (22/5);
- "Арсенал" (23/4);
- "Аталанта" (22/7);
- "Манчестер Юнайтед" (22/5);
- "Атлетик" (20/13).
Добавим, что "Барса" также имеет самый высокий индекс подготовки футболистов.
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Источник:CIES
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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