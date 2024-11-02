Тамошний Шевченко. Экс-нападающий МЮ Дуайт Йорк возглавил свою родную экзотическую сборную

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллы" и других клубов Дуайт Йорк стал главным тренером сборной Тринидада и Тобаго.

Это его первый серьезный опыт тренерства на высоком уровне. Ранее он работал помощником в сборной, а также возглавлял австралийский клуб "Макартур" с марта 2022 по январь 2023. Там он выиграл Кубок Австралии

Он сам выступал за национальную команду в период с 1989 по 2009 годы и провел 72 матча. На его счету 19 голов и шесть ассистов.

Он был капитаном сборной на Чемпионате мира-2006. Тогда Тринидад и Тобаго в группе с Англией, Швецией и Парагваем занял четвертое место с нулем забитых голов и одним зачетным пунктом.

В настоящее время Тринидад и Тобаго находится на 102-м месте в рейтинге ФИФА. Команда принимает участие в отборе на ЧМ-2026 в группе с Коста-Рикой, Сент-Киттом и Невисом, Гренадой и Багамскими островами.

Напомним, что за период своей карьеры футболиста Йорк провел четыре года в “Манчестер Юнайтед”. В 1998 году его купили манкунианцы в "Астон Виллы" за большие для того времени 19,25 миллионов евро. Он провел в составе "красных дьяволов" четыре сезона, в том числе выиграв Лигу чемпионов.

Основной отрезок карьеры сыграл в "Астон Вилле": 264 матча, 88 голов, 33 ассиста.