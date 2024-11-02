" Ничего не имею против того, кто получил приз, но...". Тренер сборной Бразилии - о ЗМ

Недавно прошла церемония вручения "Золотого мяча" и награду выиграл игрок "Манчестер Сити" Родри.

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор поделился своим мнением по поводу вручения "Золотого мяча" в 2024 году.

"По моему мнению, это несправедливая ситуация, особенно потому, что это индивидуальная награда. Ничего не имею против того, кто получил приз, но Винисиус за проделанную им работу должен был его получить, ведь это индивидуальная награда. Впрочем, самой большой наградой, которую получил Винисиус, стало признание и уважение его народа", — сказал Доривал Жуниор.