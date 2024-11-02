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В Саудовской Аравии сошлись два самых дорогих клуба. Команда Роналду сыграла вничью с командой Неймара

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Бразилец, правда, участия в матче не принимал

В Саудовской Аравии сошлись два самых дорогих клуба. Команда Роналду сыграла вничью с командой Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче девятого тура профессиональной лиги Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречался с "Аль-Хилялем". Матч завершился со счётом 1:1.

Это две самые дорогие команды лиги, которые базируются в столице Эр-Рияде. Аналитический портал Transfermarkt оценивает "Аль-Хиляль" в 243,65 млн евро, а "Аль-Наср" – в 190,63 млн евро.

Счет был открыт на первой минуте после точного удара Андерсона Талиски. На 77 минуте Сергей Милинкович-Савич выровнял цифры на табло.

Роналду провел все 90 минут и получил желтую карточку в конце первого тайма. Неймар был вне заявки "Аль-Хиляля".

Именно команда бразильца лидирует в первенстве с 25 очками в активе. "Аль-Иттихад" идет на втором месте с 24 пунктами, а "Аль-Наср" занимает третью позицию с 19 баллами.

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