В Саудовской Аравии сошлись два самых дорогих клуба. Команда Роналду сыграла вничью с командой Неймара

В матче девятого тура профессиональной лиги Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречался с "Аль-Хилялем". Матч завершился со счётом 1:1.

Это две самые дорогие команды лиги, которые базируются в столице Эр-Рияде. Аналитический портал Transfermarkt оценивает "Аль-Хиляль" в 243,65 млн евро, а "Аль-Наср" – в 190,63 млн евро.

Счет был открыт на первой минуте после точного удара Андерсона Талиски. На 77 минуте Сергей Милинкович-Савич выровнял цифры на табло.

Роналду провел все 90 минут и получил желтую карточку в конце первого тайма. Неймар был вне заявки "Аль-Хиляля".

Именно команда бразильца лидирует в первенстве с 25 очками в активе. "Аль-Иттихад" идет на втором месте с 24 пунктами, а "Аль-Наср" занимает третью позицию с 19 баллами.