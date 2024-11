Не забывает о друзьях детства. Известную в прошлом звезду Интера увидели в бразильских фавелах

Известную в прошлом звезду миланского "Интера" Адриано заметили в бразильских фавелах.

На видео, выложенном в социальной сети X, видно, как экс-нападающий идёт со стаканом с напитком пошатываясь и в нетрезвом состоянии.

Однако, в сети нашлось опровержение. Это решение футболиста посещать фавелы, и он помнит о друзьях детства

Adriano is FAR from poor & he also doesn’t have a drinking problem. He lives in a multimillion dollar apartment in Rio. He still visits this favelas because he chooses to.



Unlike many footballers, Adriano never abandoned his roots or his childhood friends from the favelas. https://t.co/3LVLe3dQL5 pic.twitter.com/r3eHAOYkZx