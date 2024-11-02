Не забывает о друзьях детства. Известную в прошлом звезду Интера увидели в бразильских фавелах

Известную в прошлом звезду миланского "Интера" Адриано заметили в бразильских фавелах.

На видео, выложенном в социальной сети X, видно, как экс-нападающий идёт со стаканом с напитком пошатываясь и в нетрезвом состоянии.

Тревожно! Адриано снова появился на видео, где его видно пьяным посреди фавелы. Смерть отца все изменила, он перестал следить за собой и начались проблемы с алкоголем. В 34 года он оставил футбол, роскошную жизнь и попал в новости из-за такой ситуации в Бразилии", - написали в посте и приложили видео.

????Preocupante: #Adriano reapareció en un video en el que se lo ve alcoholizado en medio de una favela



❗️El fallecimiento de su padre cambió todo, dejó de cuidarse y comenzó su problema con la bebida



❌️A los 34 años, dejó el fútbol, la vida de lujos y es noticia por este tipo… pic.twitter.com/CGGhpHxIRI — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) November 1, 2024

Однако, в сети нашлось опровержение. Это решение футболиста посещать фавелы, и он помнит о друзьях детства

Адриано ДАЛЕКО не беден и у него также нет проблем с алкоголем. Он живет в многомиллионной квартире в Рио. Он все еще посещает эти фавелы, потому что он так решил. В отличие от многих футболистов, Адриано никогда не отказывался от своих корней и друзей детства из фавел, - написали в посте.

Adriano is FAR from poor & he also doesn’t have a drinking problem. He lives in a multimillion dollar apartment in Rio. He still visits this favelas because he chooses to.



Unlike many footballers, Adriano never abandoned his roots or his childhood friends from the favelas. https://t.co/3LVLe3dQL5 pic.twitter.com/r3eHAOYkZx — Ginga Bonito ???????? (@GingaBonitoHub) October 31, 2024

Адриано известен по выступлениям за миланский "Интер". Он перешёл из "Фламенго" в сезоне 2001/02 за 13,19 млн евро. Зимой 2002 года нападающий играл в аренде за "Фиорентину" и летом перешёл в "Парму" за 14,5 млн евро. "Интер" его выкупил обратно зимой 2004 года за 23,4 млн евро.

В 177 матчах за миланский клуб он забил 74 гола и отдал 28 результативных передач.