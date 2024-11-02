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Не забывает о друзьях детства. Известную в прошлом звезду Интера увидели в бразильских фавелах

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Живёт нормальную жизнь

Не забывает о друзьях детства. Известную в прошлом звезду Интера увидели в бразильских фавелах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известную в прошлом звезду миланского "Интера" Адриано заметили в бразильских фавелах.

На видео, выложенном в социальной сети X, видно, как экс-нападающий идёт со стаканом с напитком пошатываясь и в нетрезвом состоянии.

Тревожно! Адриано снова появился на видео, где его видно пьяным посреди фавелы. Смерть отца все изменила, он перестал следить за собой и начались проблемы с алкоголем.

В 34 года он оставил футбол, роскошную жизнь и попал в новости из-за такой ситуации в Бразилии", - написали в посте и приложили видео.

Однако, в сети нашлось опровержение. Это решение футболиста посещать фавелы, и он помнит о друзьях детства

Адриано ДАЛЕКО не беден и у него также нет проблем с алкоголем. Он живет в многомиллионной квартире в Рио. Он все еще посещает эти фавелы, потому что он так решил.

В отличие от многих футболистов, Адриано никогда не отказывался от своих корней и друзей детства из фавел, - написали в посте.

Адриано известен по выступлениям за миланский "Интер". Он перешёл из "Фламенго" в сезоне 2001/02 за 13,19 млн евро. Зимой 2002 года нападающий играл в аренде за "Фиорентину" и летом перешёл в "Парму" за 14,5 млн евро. "Интер" его выкупил обратно зимой 2004 года за 23,4 млн евро.

В 177 матчах за миланский клуб он забил 74 гола и отдал 28 результативных передач.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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