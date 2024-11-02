Звездный бразильский защитник поплатился за собственные выходки во время матча
Главный тренер команды был не в восторге от такого поведения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая звезда мадридского "Реала" Марсело, который ныне играет в Бразилии за "Флуминенсе", разозлил главного тренера команды, который не оценил такие выходки игрока во время матча.
В конце матча бразильской Серии А главный тренер "Флуминенсе" Мано Менезес был готов выпустить Марсело на поле в игре против "Гремио". Наставник давал указания крайнему защитнику, когда бразилец сказал ему отвязаться.
После этого, тренер "Флуминенсе" агресивно отвел Марсело обратно на скамейку запасных, показательно отказавшись выпускать игрока на поле. Согласно слухам, клуб уже размышляет над возможностью расторжения контракта с игроком.
Fluminense manager Mano Menezes was ready to sub on Marcelo last night and was in the middle of giving him instructions, when Marcelo told him not to touch him.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 2, 2024
So the manager pushed him back on the bench and didn't sub him on anymore. ????????pic.twitter.com/LKqx7yJnt1
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Добавим, что Марсело присоединился к "Флуминенсе" в феврале 2023 года, вернувшись в клуб в качестве свободного агента. За это время бразилец провел 68 игр за его родную команду.
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