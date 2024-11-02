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Звездный бразильский защитник поплатился за собственные выходки во время матча

Общие новости

Главный тренер команды был не в восторге от такого поведения

Звездный бразильский защитник поплатился за собственные выходки во время матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая звезда мадридского "Реала" Марсело, который ныне играет в Бразилии за "Флуминенсе", разозлил главного тренера команды, который не оценил такие выходки игрока во время матча.

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В конце матча бразильской Серии А главный тренер "Флуминенсе" Мано Менезес был готов выпустить Марсело на поле в игре против "Гремио". Наставник давал указания крайнему защитнику, когда бразилец сказал ему отвязаться.

После этого, тренер "Флуминенсе" агресивно отвел Марсело обратно на скамейку запасных, показательно отказавшись выпускать игрока на поле. Согласно слухам, клуб уже размышляет над возможностью расторжения контракта с игроком.

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Добавим, что Марсело присоединился к "Флуминенсе" в феврале 2023 года, вернувшись в клуб в качестве свободного агента. За это время бразилец провел 68 игр за его родную команду.

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Марсело Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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Опубликовал: Андрей Журба
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