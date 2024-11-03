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Легенда Челси получил сертификат УЕФА

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Закончил обязательный курс

Легенда Челси получил сертификат УЕФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Челси" Майкл Эссьен получил сертификат УЕФА.

Майкл Эссьен окончил курсы УЕФА по футбольному менеджменту и получил соответствующий сертификат. Об этом экс-футболист написал на своей странице в соцсети X.

Курсы УЕФА по футбольному менеджменту обязательны для всех, кто работает в футбольной организации и хочет получить полное представление о том, как управлять игрой.

В данный момент Эссьен – ассистент тренера в датском "Нордшелланде".

Майкл Эссьен сыграл 256 матчей за английский "Челси", в которых забил 25 голов и отдал 20 ассистов. Также футболист играл за "Лион", "Реал", "Милан".

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Майкл Эссьен
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Источник:
Michael Essien
Опубликовал: Владислав Прийменко
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