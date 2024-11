Легенда Челси получил сертификат УЕФА

Легенда "Челси" Майкл Эссьен получил сертификат УЕФА.

Майкл Эссьен окончил курсы УЕФА по футбольному менеджменту и получил соответствующий сертификат. Об этом экс-футболист написал на своей странице в соцсети X.

Курсы УЕФА по футбольному менеджменту обязательны для всех, кто работает в футбольной организации и хочет получить полное представление о том, как управлять игрой.

Finally done with my UEFA certificate in football management journey. Thanks all for the help. I keep learning about the beautiful game. ⚽️???????? ##UEFACFM pic.twitter.com/V1OnCVRAaC