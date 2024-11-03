Легенда Челси получил сертификат УЕФА
Закончил обязательный курс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Челси" Майкл Эссьен получил сертификат УЕФА.
Майкл Эссьен окончил курсы УЕФА по футбольному менеджменту и получил соответствующий сертификат. Об этом экс-футболист написал на своей странице в соцсети X.
Курсы УЕФА по футбольному менеджменту обязательны для всех, кто работает в футбольной организации и хочет получить полное представление о том, как управлять игрой.
Finally done with my UEFA certificate in football management journey. Thanks all for the help. I keep learning about the beautiful game. ⚽️???????? ##UEFACFM pic.twitter.com/V1OnCVRAaC— Michael Essien® (@MichaelEssien) November 1, 2024
В данный момент Эссьен – ассистент тренера в датском "Нордшелланде".
Майкл Эссьен сыграл 256 матчей за английский "Челси", в которых забил 25 голов и отдал 20 ассистов. Также футболист играл за "Лион", "Реал", "Милан".
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