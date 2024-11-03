Личный барбер Азара устроил розыгрыш над игроком. Видео

Личный барбер экс-футболиста Эдена Азара Ахмед Альсанави устроил розыгрыш над бельгийцем.

Альсанави достал фартук, пока Азар смотрел в сторону и надел его. На нём была повешена футболка английского "Тоттенхэма".

О! Что ты делаешь, друг, - возмутился Азар.

Экс-футболист быстро снял фартук и отбросил в сторону. Момент попал на видео.

Как впоследствии выяснилось, Азар приходил для покраски волос.

Ахмед Альсанави знаменит розыгрышами над футболистами. Он это снимает и выкладывает в свой профиль Instagram. Также он туда выкладывает результаты своих работ.

Эден Азар сыграл 352 матча за "Челси", в которых забил 110 голов и отдал 85 ассистов. В октябре 2023 года бельгиец завершил карьеру.