  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сами Хедира о своем завершении карьеры: Через 15 дней я уже скучал и задавался вопросом, что я вообще здесь делаю

Общие новости

Немцу пришлось обратиться за посторонней помощью

Сами Хедира о своем завершении карьеры: Через 15 дней я уже скучал и задавался вопросом, что я вообще здесь делаю

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сами Хедира провел выдающийся спортивный путь, сыграв в таких клубах как "Штутгарт", "Реал", "Ювентус" и "Герта". Именно в берлинском клубе немец завершил свою карьеру в 2021 году. В интервью Mundo Deportvio бывший полузащитник отметил, что некоторое время ему было трудно приспособиться к жизни без футбола.

""Я возьму творческий отпуск и поеду отдыхать", - сказал я себе, выйдя на пенсию. Через 15 дней я уже скучал и задавался вопросом, что я вообще здесь делаю. Сейчас я ищу точку равновесия, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Пока что я чувствую, что у меня все хорошо, у меня не было никаких депрессивных "черных дыр". Я также консультировался с лайф-коучем, который мне помог в этой ситуации. Планируя свою новую жизнь и управляя своими эмоциями, я знал о риске и обсудил его с семьей", - сказал Сами Хедира.

Напомним, что бывший футболист выиграл около двадцати трофеев на клубном и международном уровнях, среди которых Лигу чемпионов ("Реал") и Чемпионат мира-2014 в составе национальной сборной Германии.

По теме
yellow-arrow
Александрия справилась с Полесьем, три очка Динамо, очередной гол Довбика. Главные новости за 3 ноября
yellow-arrow
Личный барбер Азара устроил розыгрыш над игроком. Видео
yellow-arrow
Легенда Челси получил сертификат УЕФА
Сами Хедира
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости