Сами Хедира о своем завершении карьеры: Через 15 дней я уже скучал и задавался вопросом, что я вообще здесь делаю
Немцу пришлось обратиться за посторонней помощью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сами Хедира провел выдающийся спортивный путь, сыграв в таких клубах как "Штутгарт", "Реал", "Ювентус" и "Герта". Именно в берлинском клубе немец завершил свою карьеру в 2021 году. В интервью Mundo Deportvio бывший полузащитник отметил, что некоторое время ему было трудно приспособиться к жизни без футбола.
""Я возьму творческий отпуск и поеду отдыхать", - сказал я себе, выйдя на пенсию. Через 15 дней я уже скучал и задавался вопросом, что я вообще здесь делаю. Сейчас я ищу точку равновесия, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Пока что я чувствую, что у меня все хорошо, у меня не было никаких депрессивных "черных дыр". Я также консультировался с лайф-коучем, который мне помог в этой ситуации. Планируя свою новую жизнь и управляя своими эмоциями, я знал о риске и обсудил его с семьей", - сказал Сами Хедира.
Напомним, что бывший футболист выиграл около двадцати трофеев на клубном и международном уровнях, среди которых Лигу чемпионов ("Реал") и Чемпионат мира-2014 в составе национальной сборной Германии.
Популярное сейчас
- Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант
- Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
- Александрия справилась с Полесьем, три очка Динамо, очередной гол Довбика. Главные новости за 3 ноября
- В Саудовской Аравии сошлись два самых дорогих клуба. Команда Роналду сыграла вничью с командой Неймара
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico