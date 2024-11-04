Сами Хедира о своем завершении карьеры: Через 15 дней я уже скучал и задавался вопросом, что я вообще здесь делаю

Сами Хедира провел выдающийся спортивный путь, сыграв в таких клубах как "Штутгарт", "Реал", "Ювентус" и "Герта". Именно в берлинском клубе немец завершил свою карьеру в 2021 году. В интервью Mundo Deportvio бывший полузащитник отметил, что некоторое время ему было трудно приспособиться к жизни без футбола.

""Я возьму творческий отпуск и поеду отдыхать", - сказал я себе, выйдя на пенсию. Через 15 дней я уже скучал и задавался вопросом, что я вообще здесь делаю. Сейчас я ищу точку равновесия, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Пока что я чувствую, что у меня все хорошо, у меня не было никаких депрессивных "черных дыр". Я также консультировался с лайф-коучем, который мне помог в этой ситуации. Планируя свою новую жизнь и управляя своими эмоциями, я знал о риске и обсудил его с семьей", - сказал Сами Хедира.

Напомним, что бывший футболист выиграл около двадцати трофеев на клубном и международном уровнях, среди которых Лигу чемпионов ("Реал") и Чемпионат мира-2014 в составе национальной сборной Германии.