На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина

Все матчи еврокубков начнут с минуты молчания из-за страшной трагедии в Испании, вызванной штормом "Дана".

"На этой неделе все матчи клубных соревнований под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах смертоносного наводнения в Валенсии и всех пострадавших в регионе и за его пределами", — говорится в сообщении от УЕФА.

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Также напомним, что ранее из-за ужасной непогоды в Испании, вызванной штормом "Дана", было перенесено несколько матчей Кубка Испании, а также игру "Валенсия" - "Реал". Катастрофа привела к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.