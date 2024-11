На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина

Все матчи еврокубков начнут с минуты молчания из-за страшной трагедии в Испании, вызванной штормом "Дана".

Также напомним, что ранее из-за ужасной непогоды в Испании, вызванной штормом "Дана", было перенесено несколько матчей Кубка Испании, а также игру "Валенсия" - "Реал". Катастрофа привела к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.

UEFA will hold a moment of silence at all club competition matches this week in memory of the victims of the deadly floods in Valencia and all those impacted in the region and beyond.