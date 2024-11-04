На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
Официальное заявление от УЕФА
Фото: сайт uefa
Все матчи еврокубков начнут с минуты молчания из-за страшной трагедии в Испании, вызванной штормом "Дана".
"На этой неделе все матчи клубных соревнований под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах смертоносного наводнения в Валенсии и всех пострадавших в регионе и за его пределами", — говорится в сообщении от УЕФА.
Также напомним, что ранее из-за ужасной непогоды в Испании, вызванной штормом "Дана", было перенесено несколько матчей Кубка Испании, а также игру "Валенсия" - "Реал". Катастрофа привела к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.
UEFA will hold a moment of silence at all club competition matches this week in memory of the victims of the deadly floods in Valencia and all those impacted in the region and beyond.— UEFA (@UEFA) November 4, 2024
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