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Клуб Ла Лиги организовал сбор помощи для пострадавших от наводнения в Испании. Фото

Общие новости

Клуб поблагодарил за помощь

Клуб Ла Лиги организовал сбор помощи для пострадавших от наводнения в Испании. Фото

Фото: realsociedad.eus

Новина українською

Клуб Ла Лиги "Реал Сосьедад" организовал сбор помощи для пострадавших от наводнения в Испании.

По словам клуба, днём 4 ноября на "Реале Арене" закончился сбор помощи пострадавшим от DANA.

Помимо фанатов в сборе поучаствовали игроки мужской и женской команд.

Клуб показал фотографии со сбора.

"Реал Сосьедад" поблагодарил фанатов за помощь.

"Спасибо вам, фанаты, за вашу помощь. Вы пример", - написал клуб.

Наводнение DANA обрушилось на регион Валенсия в Испании 29 октября. По информации местных СМИ, количество погибших от наводнения возросло до 218 человек.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Источник:
Real Sociedad
Опубликовал: Владислав Прийменко
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