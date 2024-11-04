Клуб Ла Лиги организовал сбор помощи для пострадавших от наводнения в Испании. Фото

Клуб Ла Лиги "Реал Сосьедад" организовал сбор помощи для пострадавших от наводнения в Испании.

По словам клуба, днём 4 ноября на "Реале Арене" закончился сбор помощи пострадавшим от DANA.

Помимо фанатов в сборе поучаствовали игроки мужской и женской команд.

Клуб показал фотографии со сбора.

???? Esta tarde ha finalizado la recogida solidaria habilitada en el Reale Arena para ayudar a los damnificados por la DANA.



???? Jugadores y jugadoras del primer equipo masculino y femenino han participado en la recogida durante la tarde de hoy.



???? Gracias, afición, por vuestra… pic.twitter.com/rFfLOsBeZE — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 4, 2024

"Реал Сосьедад" поблагодарил фанатов за помощь.

"Спасибо вам, фанаты, за вашу помощь. Вы пример", - написал клуб.

Наводнение DANA обрушилось на регион Валенсия в Испании 29 октября. По информации местных СМИ, количество погибших от наводнения возросло до 218 человек.