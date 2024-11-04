Клуб Ла Лиги организовал сбор помощи для пострадавших от наводнения в Испании. Фото
Клуб поблагодарил за помощь
Фото: realsociedad.eus
Клуб Ла Лиги "Реал Сосьедад" организовал сбор помощи для пострадавших от наводнения в Испании.
По словам клуба, днём 4 ноября на "Реале Арене" закончился сбор помощи пострадавшим от DANA.
Помимо фанатов в сборе поучаствовали игроки мужской и женской команд.
Клуб показал фотографии со сбора.
???? Esta tarde ha finalizado la recogida solidaria habilitada en el Reale Arena para ayudar a los damnificados por la DANA.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 4, 2024
???? Jugadores y jugadoras del primer equipo masculino y femenino han participado en la recogida durante la tarde de hoy.
???? Gracias, afición, por vuestra… pic.twitter.com/rFfLOsBeZE
"Реал Сосьедад" поблагодарил фанатов за помощь.
"Спасибо вам, фанаты, за вашу помощь. Вы пример", - написал клуб.
Наводнение DANA обрушилось на регион Валенсия в Испании 29 октября. По информации местных СМИ, количество погибших от наводнения возросло до 218 человек.
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