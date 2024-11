Неймар снова получил повреждение во время матча. Игрока вынужденно сняли с поля

Во время матча азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Хилялем" и "Эстеглалем" (3:0) Неймар покинул поле из-за повреждения правого бедра. Бразилец суммарно успел сыграть лишь 42 минуты после своего возвращения на поле.

В своем втором матче после возвращения на поле с момента восстановления от разрыва крестообразных связок колена 32-летний Неймар вышел на поле на 58-й минуте, однако уже на 87-й минуте он был вынужден покинуть поле после того, как схватился за правое бедро после ускорения. По состоянию на данный момент, пока что, неизвестно степень серьезности травмы.

Напомним, что в октябре прошлого года Неймар получил травму колена в игре за сборную Бразилии. Почти год спустя, в матче против "Аль-Айна" (4:5), бразилец снова вернулся на поле.

Состояние Неймара будет оценено после матча, поскольку есть подозрение на проблемы с подколенным сухожилием.

This is the play where Neymar pulls his hamstring.



Overextends the right leg trying to control the pass from Marcos Leonardo.



Nothing serious & his next game for Al Hilal is on the 26th of November anyways.pic.twitter.com/6dMwdNbMJz