Экс-игрока Барселоны обвиняют в употреблении наркотиков и сексуальном насилии
Случай произошёл в понедельник утром
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрока Барселоны Артуро Видаля обвиняют в употреблении наркотиков и сексуальном насилии над женщиной.
Жалоба была подана в ночном клубе. Полиция сообщила, что что обвинение выдвинула не совершеннолетняя женщина, а "есть человек, который сообщает от имени потерпевшей", который, по версии местной прессы, является ее сестрой.
Инцидент произошёл ранним утром понедельника в баре, где футболисты праздновали победу над "Депортес Икике", что оставляет их в шаге от того, чтобы стать чемпионами Чилийской лиги и дни рождения одноклубников.
Нескольким игрокам "Коло-Коло" в том числе и Артуру Видалю предъявили обвинения.
Артуро Видалю и другим игрокам "Коло-Коло" были предъявлены обвинения в этот понедельник по обвинению в накачивании женщину наркотиками и предположительно в совершении преступления сексуального характера во время вечеринки в ночном клубе, сообщает источник.
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В прокуратуре надеются, что женщина обратится в судебно-медицинскую службу для проведения соответствующих обследований.
Это только на стадии расследования, специализированный персонал должен установить несколько процедур, — сказали в полиции.
Артуро Видаль сейчас играет в чилийском "Коло-Коло". За 34 игры во всех турнирах полузащитник забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
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