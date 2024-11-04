Экс-игрока Барселоны обвиняют в употреблении наркотиков и сексуальном насилии

Экс-игрока Барселоны Артуро Видаля обвиняют в употреблении наркотиков и сексуальном насилии над женщиной.

Жалоба была подана в ночном клубе. Полиция сообщила, что что обвинение выдвинула не совершеннолетняя женщина, а "есть человек, который сообщает от имени потерпевшей", который, по версии местной прессы, является ее сестрой.

Инцидент произошёл ранним утром понедельника в баре, где футболисты праздновали победу над "Депортес Икике", что оставляет их в шаге от того, чтобы стать чемпионами Чилийской лиги и дни рождения одноклубников.

Нескольким игрокам "Коло-Коло" в том числе и Артуру Видалю предъявили обвинения.

Артуро Видалю и другим игрокам "Коло-Коло" были предъявлены обвинения в этот понедельник по обвинению в накачивании женщину наркотиками и предположительно в совершении преступления сексуального характера во время вечеринки в ночном клубе, сообщает источник.

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В прокуратуре надеются, что женщина обратится в судебно-медицинскую службу для проведения соответствующих обследований.

Это только на стадии расследования, специализированный персонал должен установить несколько процедур, — сказали в полиции.

Артуро Видаль сейчас играет в чилийском "Коло-Коло". За 34 игры во всех турнирах полузащитник забил 7 голов и отдал 3 ассиста.