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Экс-игрока Барселоны обвиняют в употреблении наркотиков и сексуальном насилии

Общие новости
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Случай произошёл в понедельник утром

Экс-игрока Барселоны обвиняют в употреблении наркотиков и сексуальном насилии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрока Барселоны Артуро Видаля обвиняют в употреблении наркотиков и сексуальном насилии над женщиной.

Жалоба была подана в ночном клубе. Полиция сообщила, что что обвинение выдвинула не совершеннолетняя женщина, а "есть человек, который сообщает от имени потерпевшей", который, по версии местной прессы, является ее сестрой.

Инцидент произошёл ранним утром понедельника в баре, где футболисты праздновали победу над "Депортес Икике", что оставляет их в шаге от того, чтобы стать чемпионами Чилийской лиги и дни рождения одноклубников.

Нескольким игрокам "Коло-Коло" в том числе и Артуру Видалю предъявили обвинения.

Артуро Видалю и другим игрокам "Коло-Коло" были предъявлены обвинения в этот понедельник по обвинению в накачивании женщину наркотиками и предположительно в совершении преступления сексуального характера во время вечеринки в ночном клубе, сообщает источник.

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В прокуратуре надеются, что женщина обратится в судебно-медицинскую службу для проведения соответствующих обследований.

Это только на стадии расследования, специализированный персонал должен установить несколько процедур, — сказали в полиции.

Артуро Видаль сейчас играет в чилийском "Коло-Коло". За 34 игры во всех турнирах полузащитник забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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Артуро Видаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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MAGA KING
05.11.2024 в 00:30
А почему не бывшего игрока Ювентуса?
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Комментарии 3
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MAGA KING
05.11.2024 в 00:30
А почему не бывшего игрока Ювентуса?
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 01:02
Тобі в СІЗО розкажуть педофіл ! Згідно із статтею № 156 кримінального кодексу України: 1. Розбещення — вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 00:03
В старій збанкрутілій шалаві -- можливо все ! Там насильники, продавці та покупці героїну, пів команди - гомосєки ! Я бачу що це не клуб, а цирк шапіто !
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