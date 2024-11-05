  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Врачи уже предупреждали меня". Неймар - об очередной травме

Общие новости

Впереди обследование

"Врачи уже предупреждали меня". Неймар - об очередной травме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Аль-Хиляля" Неймар прокомментировал травму, полученную в матче азиатской Лиги чемпионов против "Эстегляля" (3:0).

Это был второй поединок 32-летнего Неймара после возвращения на поле с момента восстановления от разрыва крестообразных связок колена. Футболист вышел на замену на 58-й минуте, а на 87-й сам был заменён из-за повреждения.

"Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Пройду обследование и надеюсь, что это ничего серьезного.

Это нормально, что такое происходит через год, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожнее и получать больше игровых минут", – цитирует бразильца журналист Фабрицио Романо.

По теме
yellow-arrow
Игрок Шахтера U-19: Настраиваемся на положительный результат в матче с Янг Бойз
yellow-arrow
Заявка сборной, волевая победа ЛНЗ, Рух снова играет вничью. Главные новости за 4 ноября
yellow-arrow
Экс-игрока Барселоны обвиняют в употреблении наркотиков и сексуальном насилии
Неймар травма Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
05.11.2024 в 13:26
каталонские шлемазлы угробили очередного футболиста.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
05.11.2024 в 13:26
каталонские шлемазлы угробили очередного футболиста.
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 12:25
Не треба, шановний Неймаре, звертати увагу на бидло, яке ненавидить та не поважає кращих футболістів та тренерів світу. Після любої невдачі, ці лузери з лайном Вас змішують, неначе Ви їм особисто на.срали в борщ... Були, є та будуть такі моменти, коли життя, в лиці бидла та перевіряє тебе на міцність. Коли воно б'є якнайсильніше і дивиться на тебе посміхаючись, чекає, коли ти зламаєшся. Коли ти опустиш руки та визнаєш поразку. І щоразу ти, стискуючи зуби, йдеш уперед. І щоразу ти на зло посміхаєшся собі в дзеркалі. Думаєш, що наступний удар не витримаєш, але сміливо його приймаєш і залишаєшся на плаву. Тому що начхати на все це бидло та лузерів, головне, щоб ти сам у себе вірив. Не важливо, скільки разів ти впав, головне, щоб ти завжди знайшов сили піднятися...
Ответить
0
1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.11.2024 в 11:08
На пенсію пора! Плейстейшин грати у Фіфу ))) Проср@в свій талант Неймар! А міг стати дійсно зіркою - погнався за грошима, мріяв вийти з тіні Мессі... і що в результаті? Добряче кинув саудівців на бабки )))
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 12:46
А тобі приємно лузером жити ?
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости