"Врачи уже предупреждали меня". Неймар - об очередной травме

Вингер "Аль-Хиляля" Неймар прокомментировал травму, полученную в матче азиатской Лиги чемпионов против "Эстегляля" (3:0).

Это был второй поединок 32-летнего Неймара после возвращения на поле с момента восстановления от разрыва крестообразных связок колена. Футболист вышел на замену на 58-й минуте, а на 87-й сам был заменён из-за повреждения.

"Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Пройду обследование и надеюсь, что это ничего серьезного.

Это нормально, что такое происходит через год, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожнее и получать больше игровых минут", – цитирует бразильца журналист Фабрицио Романо.