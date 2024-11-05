"Врачи уже предупреждали меня". Неймар - об очередной травме
Впереди обследование
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Аль-Хиляля" Неймар прокомментировал травму, полученную в матче азиатской Лиги чемпионов против "Эстегляля" (3:0).
Это был второй поединок 32-летнего Неймара после возвращения на поле с момента восстановления от разрыва крестообразных связок колена. Футболист вышел на замену на 58-й минуте, а на 87-й сам был заменён из-за повреждения.
"Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Пройду обследование и надеюсь, что это ничего серьезного.
Это нормально, что такое происходит через год, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожнее и получать больше игровых минут", – цитирует бразильца журналист Фабрицио Романо.
⚠️???????? Neymar: “I felt like a cramp but very strong! I will do exams and hope it’s nothing more”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2024
“It’s normal for this to happen after 1 year, the doctors had already warned me, this is why I need to be careful and have more minutes to play”. pic.twitter.com/ZVfYQNRI8a
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