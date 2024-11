"Врачи уже предупреждали меня". Неймар - об очередной травме

Вингер "Аль-Хиляля" Неймар прокомментировал травму, полученную в матче азиатской Лиги чемпионов против "Эстегляля" (3:0).

Это был второй поединок 32-летнего Неймара после возвращения на поле с момента восстановления от разрыва крестообразных связок колена. Футболист вышел на замену на 58-й минуте, а на 87-й сам был заменён из-за повреждения.

⚠️???????? Neymar: “I felt like a cramp but very strong! I will do exams and hope it’s nothing more”.



“It’s normal for this to happen after 1 year, the doctors had already warned me, this is why I need to be careful and have more minutes to play”. pic.twitter.com/ZVfYQNRI8a