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Легенда Реала может возглавить сборную Армении после увольнения Петракова

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Неожиданный поворот

Легенда Реала может возглавить сборную Армении после увольнения Петракова

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Армении провела переговоры с легендой мадридского "Реала" Раулем Гонсалесом по поводу назначения на должность главного тренера национальной сборной.

Об этом сообщил вице-президент ФФА Армен Никогосян.

"Мы рассматриваем два варианта: тренера, который возглавит команду начиная с двух следующих игр, и тренера, который приступит к работе со следующего года. Среди кандидатов много специалистов, в том числе и Рауль", - сказал Никогосян Fast News.

Ныне Рауль Гонсалес работает со второй командой "Реала" - "Кастильей".

Напомним, что предыдущим наставником сборной Армении был украинский тренер Александр Петраков. В октябре этого года 67-летний специалист был уволен.

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Рауль Александр Петраков тренер Национальная сборная Армении Реал Мадрид Кастилья
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Источник:
Fast News
Опубликовал: Александр Бураков
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