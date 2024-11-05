Легенда Реала может возглавить сборную Армении после увольнения Петракова

Федерация футбола Армении провела переговоры с легендой мадридского "Реала" Раулем Гонсалесом по поводу назначения на должность главного тренера национальной сборной.

Об этом сообщил вице-президент ФФА Армен Никогосян.

"Мы рассматриваем два варианта: тренера, который возглавит команду начиная с двух следующих игр, и тренера, который приступит к работе со следующего года. Среди кандидатов много специалистов, в том числе и Рауль", - сказал Никогосян Fast News.

Ныне Рауль Гонсалес работает со второй командой "Реала" - "Кастильей".

Напомним, что предыдущим наставником сборной Армении был украинский тренер Александр Петраков. В октябре этого года 67-летний специалист был уволен.