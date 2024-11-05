Легенда Реала может возглавить сборную Армении после увольнения Петракова
Неожиданный поворот
Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Армении провела переговоры с легендой мадридского "Реала" Раулем Гонсалесом по поводу назначения на должность главного тренера национальной сборной.
Об этом сообщил вице-президент ФФА Армен Никогосян.
"Мы рассматриваем два варианта: тренера, который возглавит команду начиная с двух следующих игр, и тренера, который приступит к работе со следующего года. Среди кандидатов много специалистов, в том числе и Рауль", - сказал Никогосян Fast News.
Ныне Рауль Гонсалес работает со второй командой "Реала" - "Кастильей".
Напомним, что предыдущим наставником сборной Армении был украинский тренер Александр Петраков. В октябре этого года 67-летний специалист был уволен.
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