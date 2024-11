Бывший игрок Арсенала получил тренерскую лицензию в Англии

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" 32-летний Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. Об этом египтянин сообщил у себя в соцсетях.

So proud to announce that I have successfully earned my UEFA A License ⚽️???? I am grateful for the opportunity to develop my coaching skills and knowledge and I’m very excited for the journey ahead as I continue to grow and make a positive impact in the world of football! @UEFA… pic.twitter.com/PStH0NnBPX