Бывший игрок Арсенала получил тренерскую лицензию в Англии

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" 32-летний Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. Об этом египтянин сообщил у себя в соцсетях.

"С гордостью сообщаю, что я успешно получил тренерскую лицензию от УЕФА категории A. Я благодарен за возможность развивать свои тренерские навыки и приобретать новые знания. С нетерпением жду на свою следующую главу в карьере, поскольку я продолжаю расти и хочу стать частью изменений в мировом футболе!" — написал Эльнени.

So proud to announce that I have successfully earned my UEFA A License ⚽️???? I am grateful for the opportunity to develop my coaching skills and knowledge and I’m very excited for the journey ahead as I continue to grow and make a positive impact in the world of football! @UEFA… pic.twitter.com/PStH0NnBPX — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 3, 2024

Напомним, что с января 2016 года до конца июля 2024 года Мохамед Эльнени выступал за лондонский "Арсенал". Он провел 161 матч за "канониров", отметившись 6 голами и 10 ассистами.

Летом этого года 32-летний полузащитник сборной Египта присоединился к клубу из ОАЭ "Аль-Джазиры", за которую в этом сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.