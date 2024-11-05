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Бывший игрок Арсенала получил тренерскую лицензию в Англии

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После завершения игровой карьеры он планирует стать тренером

Бывший игрок Арсенала получил тренерскую лицензию в Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" 32-летний Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. Об этом египтянин сообщил у себя в соцсетях.

"С гордостью сообщаю, что я успешно получил тренерскую лицензию от УЕФА категории A. Я благодарен за возможность развивать свои тренерские навыки и приобретать новые знания. С нетерпением жду на свою следующую главу в карьере, поскольку я продолжаю расти и хочу стать частью изменений в мировом футболе!" — написал Эльнени.

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Напомним, что с января 2016 года до конца июля 2024 года Мохамед Эльнени выступал за лондонский "Арсенал". Он провел 161 матч за "канониров", отметившись 6 голами и 10 ассистами.

Летом этого года 32-летний полузащитник сборной Египта присоединился к клубу из ОАЭ "Аль-Джазиры", за которую в этом сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Опубликовал: Андрей Журба
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