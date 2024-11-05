Бывший игрок Арсенала получил тренерскую лицензию в Англии
После завершения игровой карьеры он планирует стать тренером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" 32-летний Мохамед Эльнени получил тренерскую лицензию УЕФА категории A. Об этом египтянин сообщил у себя в соцсетях.
"С гордостью сообщаю, что я успешно получил тренерскую лицензию от УЕФА категории A. Я благодарен за возможность развивать свои тренерские навыки и приобретать новые знания. С нетерпением жду на свою следующую главу в карьере, поскольку я продолжаю расти и хочу стать частью изменений в мировом футболе!" — написал Эльнени.
So proud to announce that I have successfully earned my UEFA A License ⚽️???? I am grateful for the opportunity to develop my coaching skills and knowledge and I’m very excited for the journey ahead as I continue to grow and make a positive impact in the world of football! @UEFA… pic.twitter.com/PStH0NnBPX— Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 3, 2024
Напомним, что с января 2016 года до конца июля 2024 года Мохамед Эльнени выступал за лондонский "Арсенал". Он провел 161 матч за "канониров", отметившись 6 голами и 10 ассистами.
Летом этого года 32-летний полузащитник сборной Египта присоединился к клубу из ОАЭ "Аль-Джазиры", за которую в этом сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
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