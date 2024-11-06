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Нелегкий случай. Наставник Аль-Хиляля назвал термины восстановления Неймара

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Лишь бы очередной рецидив не получить

Нелегкий случай. Наставник Аль-Хиляля назвал термины восстановления Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш прокомментировал травму вингера своей команды Неймара, которую он получил в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против иранского "Эстеглаля" (3:0).

"Неймар — нелегкий случай. Это лишь доказывает то, о чем я думал, когда принял решение не подписывать его в чемпионат, потому что я знал и знаю, что это будет нелегко.

С медицинской точки зрения его колено восстановилось, но теперь у него будут проблемы с мышцами, как в этом матче, потому что он долгое время не играл", – приводит слова Жезуша A Bola.

Напомним, 21 октября Неймар впервые вышел на поле впервые за 369 дней. Всё это время 32-летний бразилец восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска.

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Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Бураков
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