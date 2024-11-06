Президент ФИФА Инфантино поздравил Трампа с победой на выборах в США
Футбольный функционер тоже не остался в стороне
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент ФИФА Джанни Инфантино присоединился ко всем поздравлениям с
"Поздравляю, мистер Президент! Мы проведем вместе замечательный Кубок мира в Соединенных Штатах Америки! Футбол объединяет мир!", - написал Инфантино в своем инстаграме.
Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Сроки финальной части турнира - с 11 июня по 19 июля 2026 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- Лунин не спас Реал, Ман Сити разгромлен, разборки в Ингульце. Главные новости за 5 ноября
- Легенда Реала может возглавить сборную Армении после увольнения Петракова
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн