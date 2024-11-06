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Президент ФИФА Инфантино поздравил Трампа с победой на выборах в США

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Футбольный функционер тоже не остался в стороне

Президент ФИФА Инфантино поздравил Трампа с победой на выборах в США

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент ФИФА Джанни Инфантино присоединился ко всем поздравлениям с переизбранием Дональда Трампа на четырехлетний срок в Белом Доме.

"Поздравляю, мистер Президент! Мы проведем вместе замечательный Кубок мира в Соединенных Штатах Америки! Футбол объединяет мир!", - написал Инфантино в своем инстаграме.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Сроки финальной части турнира - с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
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