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Бывший защитник Манчестер Сити выиграл суд по выплате клубом задолженности

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Английский клуб будет вынужден выплатить игроку крупную сумму

Бывший защитник Манчестер Сити выиграл суд по выплате клубом задолженности

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" обязали выплатить бывшему игроку клуба Бенжамену Менди большую часть задолженности по зарплате после того, как 30-летний француз выиграл суд.

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Как известно, Бенжамен Менди утверждал, что "Манчестер Сити" должны ему 11 миллионов фунтов стерлингов с тех пор, как клуб перестал выплачивать ему зарплату в связи с многочисленными обвинениями игрока в сексуальном насилии. Сегодня стало известно, что суд удовлетворил иск и обязал английский клуб выплатить большую часть задолженности перед игроком.

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Напомним, что в 2023 году с Менди были сняты последние обвинения. Недавно француз подал многомиллионный иск в суд на "Манчестер Сити" относительно возможной компенсации зарплаты с сентября 2021 года по июль 2023 года.

У себя в соцсетях Бенжамен Менди выложил официальное заявление относительно приговора суда в его пользу.

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Манчестер Сити Бенжамен Менди
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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