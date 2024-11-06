Бывший защитник Манчестер Сити выиграл суд по выплате клубом задолженности

"Манчестер Сити" обязали выплатить бывшему игроку клуба Бенжамену Менди большую часть задолженности по зарплате после того, как 30-летний француз выиграл суд.

Как известно, Бенжамен Менди утверждал, что "Манчестер Сити" должны ему 11 миллионов фунтов стерлингов с тех пор, как клуб перестал выплачивать ему зарплату в связи с многочисленными обвинениями игрока в сексуальном насилии. Сегодня стало известно, что суд удовлетворил иск и обязал английский клуб выплатить большую часть задолженности перед игроком.

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Напомним, что в 2023 году с Менди были сняты последние обвинения. Недавно француз подал многомиллионный иск в суд на "Манчестер Сити" относительно возможной компенсации зарплаты с сентября 2021 года по июль 2023 года.

У себя в соцсетях Бенжамен Менди выложил официальное заявление относительно приговора суда в его пользу.