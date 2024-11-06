В Мюнхене из-за фанатов Бенфики эвакуировали станцию метро, - известна причина
Сложно представить, что будет на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
В немецком Мюнхене из-за фанатов португальской “Бенфики” эвакуировали станцию метро.
По сообщениям издания A Bola, фанаты “Бенфики” начали жечь под землёй пиротехнику. Из-за этого пришлось эвакуировать пассажиров со станции метро “Одеонсплац” и приостановить транспортное движение.
Также по словам источника, в Мюнхен приехало около трёх тысяч болельщиков португальской команды.
Матч “Бавария - Бенфика” состоится 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:A Bola
Опубликовал: Владислав Прийменко
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