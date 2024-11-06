  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В Мюнхене из-за фанатов Бенфики эвакуировали станцию метро, - известна причина

Общие новости

Сложно представить, что будет на поле

В Мюнхене из-за фанатов Бенфики эвакуировали станцию метро, - известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В немецком Мюнхене из-за фанатов португальской “Бенфики” эвакуировали станцию метро.

По сообщениям издания A Bola, фанаты “Бенфики” начали жечь под землёй пиротехнику. Из-за этого пришлось эвакуировать пассажиров со станции метро “Одеонсплац” и приостановить транспортное движение.

Также по словам источника, в Мюнхен приехало около трёх тысяч болельщиков португальской команды.

Матч “Бавария - Бенфика” состоится 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Тренер Ференцвароша: То, что Динамо находится в нижней части таблицы, не должно беспокоить нас
yellow-arrow
Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лиги не заботятся о своих болельщиках. Трамп озаботился ценами на билеты на спорт в США
Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
A Bola
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости