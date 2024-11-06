В Мюнхене из-за фанатов Бенфики эвакуировали станцию метро, - известна причина

В немецком Мюнхене из-за фанатов португальской “Бенфики” эвакуировали станцию метро.

По сообщениям издания A Bola, фанаты “Бенфики” начали жечь под землёй пиротехнику. Из-за этого пришлось эвакуировать пассажиров со станции метро “Одеонсплац” и приостановить транспортное движение.

Также по словам источника, в Мюнхен приехало около трёх тысяч болельщиков португальской команды.

Матч “Бавария - Бенфика” состоится 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.