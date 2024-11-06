Аль-Хиляль подтвердил информацию относительно травмы Неймара. Известны сроки восстановления бразильского вингера
Бразилец снова выбыл из игры на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Хиляль" подтвердил информацию относительно повреждения Неймара, которое он получил в матче азиатской Лиги чемпионов против "Эстеглаля" (3:0).
После прохождения медицинского обследования у Неймара был диагностирован разрыв связок подколенного сухожилия. Игрок пройдет реабилитацию, срок которой будет занимать около 4-6 недель.
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Напомним, что 21-го октября, в матче против "Аль-Айна" (4:5), бразилец снова вернулся на поле спустя 369 дней. Все это время 32-летний бразилец восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска.
???? Neymar undergoes scans pic.twitter.com/Gt7T4GxvKh— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 6, 2024
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