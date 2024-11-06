Аль-Хиляль подтвердил информацию относительно травмы Неймара. Известны сроки восстановления бразильского вингера

Саудовский "Аль-Хиляль" подтвердил информацию относительно повреждения Неймара, которое он получил в матче азиатской Лиги чемпионов против "Эстеглаля" (3:0).

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После прохождения медицинского обследования у Неймара был диагностирован разрыв связок подколенного сухожилия. Игрок пройдет реабилитацию, срок которой будет занимать около 4-6 недель.

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Напомним, что 21-го октября, в матче против "Аль-Айна" (4:5), бразилец снова вернулся на поле спустя 369 дней. Все это время 32-летний бразилец восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска.