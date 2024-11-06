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Лиги не заботятся о своих болельщиках. Трамп озаботился ценами на билеты на спорт в США

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Лиги не заботятся о своих болельщиках. Трамп озаботился ценами на билеты на спорт в США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый президент СШАДональд Трамп заявил, что профессиональные спортивные лиги в Америке установили слишком высокие цены на билеты.

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"Лиги не заботятся о своих болельщиках. На самом деле не заботятся. Они делают это невозможным", – сказал Трамп.

Также Трамп добавил, что поработает над высокими ценами на билеты, однако не предоставил конкретики.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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