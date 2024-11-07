Герой Судаков, труженик Трубин и переломанный Неймар. Главные новости за 6 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 ноября.

"Шахтер" добыл свою первую победу в ЛЧ, переиграв в Гельзенкирхене "Янг Бойз". Минимальный успех "горнякам" принес Георгий Судаков, оформивший гол и ассист. Таким образом чемпион Украины по итогам 4 туров имеет 4 очка, и соседствует с ПСЖ и "Штутгартом" в конце третьей десятки таблицы.

Анатолий Трубин провел сильный поединок на "Альянц Арене", оформив 9 сейвов в матче с "Баварией". В одном из эпизодов украинец выдал эффектное двойное спасение, но в конце концов Джамал Мусиала все же пробил голкипера "Бенфики". И принес своим победу.

Другой наш легионер Александр Зинченко вышел спасать "Арсенал" в выездном матче против "Интера". Впрочем, 10-минутного камео украинца вместе с одновременным присутствием на поле Саки, Жезуса, Мартинелли и Хавертца для камбека не хватило. "Нерадзурри" забили с единственного удара в створ.

"Атлетико" на последних секундах вырвал победы в Париже. ПСЖ долго держали с мадридцами паритет, пробовал даже дожать гостей. Но вместо этого наткнулся на магию Гризманна и упустил даже ничью. Антуан одним действием перечеркнул проваленную игру.

Неймар отправился обратно в лазарет буквально во втором матче после возвращения. Форвард "Аль-Хиляля" порвал связки подколенного сухожилия в матче азиатской ЛЧ. Напомним, Ней до этого год не появлялся с комплексным повреждением колена.