  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Герой Судаков, труженик Трубин и переломанный Неймар. Главные новости за 6 ноября

Общие новости
Обновлено

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 ноября

Герой Судаков, труженик Трубин и переломанный Неймар. Главные новости за 6 ноября

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 ноября.

Герой Судаков

"Шахтер" добыл свою первую победу в ЛЧ, переиграв в Гельзенкирхене "Янг Бойз". Минимальный успех "горнякам" принес Георгий Судаков, оформивший гол и ассист. Таким образом чемпион Украины по итогам 4 туров имеет 4 очка, и соседствует с ПСЖ и "Штутгартом" в конце третьей десятки таблицы.

Труженик Трубин

Анатолий Трубин провел сильный поединок на "Альянц Арене", оформив 9 сейвов в матче с "Баварией". В одном из эпизодов украинец выдал эффектное двойное спасение, но в конце концов Джамал Мусиала все же пробил голкипера "Бенфики". И принес своим победу.

Невезучий Арсенал

Другой наш легионер Александр Зинченко вышел спасать "Арсенал" в выездном матче против "Интера". Впрочем, 10-минутного камео украинца вместе с одновременным присутствием на поле Саки, Жезуса, Мартинелли и Хавертца для камбека не хватило. "Нерадзурри" забили с единственного удара в створ.

Ограбление в Париже

"Атлетико" на последних секундах вырвал победы в Париже. ПСЖ долго держали с мадридцами паритет, пробовал даже дожать гостей. Но вместо этого наткнулся на магию Гризманна и упустил даже ничью. Антуан одним действием перечеркнул проваленную игру.

Травма Неймара

Неймар отправился обратно в лазарет буквально во втором матче после возвращения. Форвард "Аль-Хиляля" порвал связки подколенного сухожилия в матче азиатской ЛЧ. Напомним, Ней до этого год не появлялся с комплексным повреждением колена.

По теме
yellow-arrow
Тренер Ференцвароша: То, что Динамо находится в нижней части таблицы, не должно беспокоить нас
yellow-arrow
Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лиги не заботятся о своих болельщиках. Трамп озаботился ценами на билеты на спорт в США
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости