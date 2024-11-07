Бывший генеральный менеджер Баварии: В Германии все делается очень плохо. Мы лишь нация нытиков
Функционер считает, что требуется больше прагматизма в действиях политиков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
Ули Хенесс пожаловался на текущую ситуацию в стране.
“На данный момент в Германии все делается очень плохо, не так, как должно быть. Я думаю, что нам нужно снова обрести немного больше уверенности в себе, а тем, кто нас во все это втянул, следует проявить немного больше смирения.
Нам нужно больше прагматиков, работающих для людей, для граждан, ради которых они и были избраны, и не делали ничего другого”.
“Эти люди должны наконец-то понять, что сейчас это очень важно, и тогда, возможно, мы снова будем смотреть в будущее и опираться на свои сильные стороны.
Германия – очень богатая страна с большой экономикой. Но сейчас мы всего лишь нация нытиков. СМИ критикуют каждый день все, что можно”, – сказал экс-форвард.
Ули Хенесс провел в клубе почти 50 лет в статусе игрока и функционера на разных должностях.
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