Бывший генеральный менеджер Баварии: В Германии все делается очень плохо. Мы лишь нация нытиков

Ули Хенесс пожаловался на текущую ситуацию в стране.

“На данный момент в Германии все делается очень плохо, не так, как должно быть. Я думаю, что нам нужно снова обрести немного больше уверенности в себе, а тем, кто нас во все это втянул, следует проявить немного больше смирения.

Нам нужно больше прагматиков, работающих для людей, для граждан, ради которых они и были избраны, и не делали ничего другого”.