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Бывший генеральный менеджер Баварии: В Германии все делается очень плохо. Мы лишь нация нытиков

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Функционер считает, что требуется больше прагматизма в действиях политиков

Бывший генеральный менеджер Баварии: В Германии все делается очень плохо. Мы лишь нация нытиков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

Новина українською

Ули Хенесс пожаловался на текущую ситуацию в стране.

“На данный момент в Германии все делается очень плохо, не так, как должно быть. Я думаю, что нам нужно снова обрести немного больше уверенности в себе, а тем, кто нас во все это втянул, следует проявить немного больше смирения.

Нам нужно больше прагматиков, работающих для людей, для граждан, ради которых они и были избраны, и не делали ничего другого”.

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“Эти люди должны наконец-то понять, что сейчас это очень важно, и тогда, возможно, мы снова будем смотреть в будущее и опираться на свои сильные стороны.

Германия – очень богатая страна с большой экономикой. Но сейчас мы всего лишь нация нытиков. СМИ критикуют каждый день все, что можно”, – сказал экс-форвард.

Ули Хенесс провел в клубе почти 50 лет в статусе игрока и функционера на разных должностях.

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Ули Хенесс
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Источник:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Опубликовал: Александр Симченко
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