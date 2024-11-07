Бывший клуб Реброва отправил в отставку легенду Серии А

Аргентинский наставник Эрнан Креспо уволен с поста главного тренера "Аль-Айна".

Последней каплей для руководства клуба из ОАЭ стал разгромный проигрыш "Аль-Насру" (1:5), за который выступает Криштиану Роналду.

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На данный момент "Аль-Айн" занимает последнее место в Западной группе азиатской Лиги чемпионов (действующим обладателем которого он является) и находится на восьмой строчке в чемпионате ОАЭ.

Креспо возглавил "Аль-Айн" в октябре прошлого года. Ранее с этой командой два года работал нынешний рулевой сборной Украины Сергей Ребров.