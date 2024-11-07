Бывший клуб Ярмоленко нашел нового именитого тренера
Руководство клуба быстро определилось с заменой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, эмиратский "Аль-Айн" в ближайшее время объявит имя нового тренера команды. Стороны уже договорились о начале сотрудничества.
Сообщается, что на этой неделе бывший тренер "Монако" Леонардо Жардим возглавит "Аль-Айн". Португальский специалист подпишет контракт с клубом из ОАЭ до июня 2025 года. Последним местом работы 50-летнего тренера был катарский "Аль-Райян", в котором Жардим отработал сезон 2023/24 и занял с клубом второе место в местном чемпионате.
По состоянию на данный момент "Аль-Айн" занимает 8-е место в чемпионате ОАЭ с 8 очками после пяти сыгранных туров, а в Лиге чемпионов АФК эмиратский клуб находится на последней строчке в Западной группе после четырех матчей, не одержав ни одной победы в этом турнире.
Напомним, что ранее стало известно о том, что Эрнан Креспо был уволен с должности главного тренера "Аль-Айна".
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