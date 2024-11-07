Звездный полузащитник Бундеслиги неожиданно не попал в заявку национальной сборной

Звездный полузащитник бременского "Вердера" Митчелл Вайзер неожиданно не попал в заявку национальной сборной Алжира на ближайшие матчи отбора на Кубок африканских наций против сборных Экваториальной Гвинеи и Либерии.

Ранее стало известно, что 30-летний Митчелл Вайзер решил играть за национальную сборную Алжира.

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Главный тренер бременского "Вердера" Питер Нимайер выразил собственное возмущение относительно ситуации.

"Да, мы получили приглашение от федерации футбола Алжира по Вайзеру, что заставило нас поверить в то, что это окончательный список игроков. Видимо, это был только предварительный состав", — цитирует слова Нимаера издание Deichstube.

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Несмотря на то, что Вайзер не оказался в заявке сборной Алжира, главный тренер африканской команды Владимир Петкович отметил, что он следил за игрой 30-летнего полузащитника в Германии.

"Он опытный и очень качественный игрок, однако я считаю, что мы должны выбирать другие пути, подбирая состав сборной. Однако двери в сборную Алжира для него не закрыты", — пояснил 61-летний швейцарец

Добавим, что в этом сезоне Митчелл Уайзер отметился одним голом и 4 результативными передачами в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне.