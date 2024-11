Челси вошёл в рейтинг команд с маленьким средним возрастом стартового состава в ТОП-5 лигах. Кто ещё в рейтинге?

"Челси", в котором играет украинец Михаил Мудрик, вошёл в рейтинг команд с маленьким средним возрастом стартового состава в ТОП-5 лигах.

Статистический портал Opta подсчитал средний возраст стартового состава команд и создал рейтинг.

Средний возраст игроков "Челси" составляет 23 года и 195 дней. Но английский клуб расположился на втором месте.

Лидер в рейтинге Opta – французский "Страсбург". Средний возраст футболистов, которые выступают в старте - 21 год и 322 дня.

На третьем месте расположился ПСЖ со средним возрастом 23 года и 362 дня.

Полный рейтинг:

Chelsea have made an encouraging start to the 2024-25 season despite having comfortably the youngest starting XI average age of all teams in the Premier League.@Benson_92 looks at the data to see how Chelsea compare across Europe.