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Челси вошёл в рейтинг команд с маленьким средним возрастом стартового состава в ТОП-5 лигах. Кто ещё в рейтинге?

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Единственный английский клуб

Челси вошёл в рейтинг команд с маленьким средним возрастом стартового состава в ТОП-5 лигах. Кто ещё в рейтинге?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси", в котором играет украинец Михаил Мудрик, вошёл в рейтинг команд с маленьким средним возрастом стартового состава в ТОП-5 лигах.

Статистический портал Opta подсчитал средний возраст стартового состава команд и создал рейтинг.

Средний возраст игроков "Челси" составляет 23 года и 195 дней. Но английский клуб расположился на втором месте.

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Лидер в рейтинге Opta – французский "Страсбург". Средний возраст футболистов, которые выступают в старте - 21 год и 322 дня.

На третьем месте расположился ПСЖ со средним возрастом 23 года и 362 дня.

Полный рейтинг:

Примечательно, что это единственный английский клуб.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Владислав Прийменко
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