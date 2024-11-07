Челси вошёл в рейтинг команд с маленьким средним возрастом стартового состава в ТОП-5 лигах. Кто ещё в рейтинге?
Единственный английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси", в котором играет украинец Михаил Мудрик, вошёл в рейтинг команд с маленьким средним возрастом стартового состава в ТОП-5 лигах.
Статистический портал Opta подсчитал средний возраст стартового состава команд и создал рейтинг.
Средний возраст игроков "Челси" составляет 23 года и 195 дней. Но английский клуб расположился на втором месте.
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Лидер в рейтинге Opta – французский "Страсбург". Средний возраст футболистов, которые выступают в старте - 21 год и 322 дня.
На третьем месте расположился ПСЖ со средним возрастом 23 года и 362 дня.
Полный рейтинг:
Chelsea have made an encouraging start to the 2024-25 season despite having comfortably the youngest starting XI average age of all teams in the Premier League.@Benson_92 looks at the data to see how Chelsea compare across Europe.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 7, 2024
Примечательно, что это единственный английский клуб.
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