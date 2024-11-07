Погба выбрал лучшего между Месси и Роналду
Его выбор
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Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба выбрал лучшего футболиста между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
На канале стримера IShowSpeed Погба назвал лучшего футболиста по своему мнению.
Если мне нужен игрок, плеймейкер, который может забивать и отдавать результативные передачи, то я выбираю Месси каждый день. Месси другой. Ты думаешь, что можешь его поколотить, но то, что он делает на поле, невероятно, - сказал Погба.
При этом полузащитник отметил, что признает силу Роналду как чистого бомбардира.
Поль Погба в этом сезоне не играл из-за дисквалификации. В начале октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию француза. 31-летний полузащитник может вернуться на поле в 2025 году.
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