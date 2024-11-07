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Погба выбрал лучшего между Месси и Роналду

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Его выбор

Погба выбрал лучшего между Месси и Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба выбрал лучшего футболиста между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

На канале стримера IShowSpeed Погба назвал лучшего футболиста по своему мнению.

Если мне нужен игрок, плеймейкер, который может забивать и отдавать результативные передачи, то я выбираю Месси каждый день. Месси другой. Ты думаешь, что можешь его поколотить, но то, что он делает на поле, невероятно, - сказал Погба.

При этом полузащитник отметил, что признает силу Роналду как чистого бомбардира.

Поль Погба в этом сезоне не играл из-за дисквалификации. В начале октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию француза. 31-летний полузащитник может вернуться на поле в 2025 году.

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Источник:
Football FR
Опубликовал: Владислав Прийменко
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