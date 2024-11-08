Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября

Киевское "Динамо" проводило свой четвертый тур в рамках Лиги Европы и не имело ни одного гола или зачетного балла до этого. К сожалению, ничего не изменилось и после встречи с венгерским клубом. Все пошло не на 17-й минуте, когда удаление получил Дубинчак, оставив свою команду в меньшинстве. Матч в один момент превратился из потенциально победоносного в проблемный, в котором следует удержать хоть ничью.

В первом тайме сил на это хватило, но во втором киевляне развалились как карточный домик. Пропустили 4 гола в свои ворота и не нашли ответа на это. Пока они занимают последнюю строчку в турнирной таблице Лиги Европы с нулем очков и нулем в графе "забитые голы".

Кроме матча киевского "Динамо", игровой день проводили все остальные команды Лиги Европы и там достаточно интересных, а иногда и неожиданных результатов. В частности, "Тоттенхэм" на выезде уступил "Галатасараю", а Виктор Осимхен оформил дубль. Артем Довбик вышел на замену в матче против "Юниона", но отличиться ему не удалось, а его команда сыграла вничью 1:1.

Также "Манчестер Юнайтед" после трех ничьих в стартовых турах наконец-то побеждает благодаря дублю Амада Диалло, жертвой стал греческий "ПАОК". Моуриньо и его "Фенербахче" уступили нидерландскому "АЗ" со счетом 1:3, а "Лацио" на последних минутах вырвало победу над "Порту". Об этих и других матчах читайте по ссылкам выше.

Да, вместе с Лигой Европы был игровой день и в Лиге Конференций. Там сразу стоит отметить гол Михаила Мудрика в ворота армянского "Ноа", украинец вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Забил он 5-й гол своей команды, а "Челси" победил со счетом 8:0.

"ЛАСК" с Таловеровым сыграл нулевую ничью с "Серкль Брюгге", а "Фиорентина" неожиданно уступила "АПОЭЛу" на выезде. Также "Легия" в домашних стенах не заметила минское "Динамо" и обыграла соперника со счетом 4:0. Об этих и других поединках игрового дня читайте по ссылкам выше.

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