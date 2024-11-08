Экс-игрок Манчестер Сити – о рекламном посте Роналду: Разве ты заработал недостаточно денег?

Джоуи Бартон подверг критике Криштиану Роналду за рекламу пищевых добавок. Нападающий "Аль-Насра" запостил запись, в которой прорекламировал протеиновый коктейль Herbalife Formula 1.

На это отреагировал бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Ньюкасла".

“Это куча дер*ма и ты это знаешь. Разве ты заработал недостаточно денег, чтобы поощрять детей есть это дер*мо?”, – написал экс-тренер “Бристоль Роверс”.

Джоуи завершил свою карьеру в 2017 году. Его последним клубом был "Бернли".