Экс-игрок Манчестер Сити – о рекламном посте Роналду: Разве ты заработал недостаточно денег?
Бывший полузащитник возмущен поступком Криштиану
Bristol Rovers
Джоуи Бартон подверг критике Криштиану Роналду за рекламу пищевых добавок. Нападающий "Аль-Насра" запостил запись, в которой прорекламировал протеиновый коктейль Herbalife Formula 1.
На это отреагировал бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Ньюкасла".
“Это куча дер*ма и ты это знаешь. Разве ты заработал недостаточно денег, чтобы поощрять детей есть это дер*мо?”, – написал экс-тренер “Бристоль Роверс”.
Джоуи завершил свою карьеру в 2017 году. Его последним клубом был "Бернли".
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Источник:Joey Barton
Опубликовал: Александр Симченко
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