Бывший финалист ЧМ-2010 все еще пребывает в великолепной форме

Бывший финалист ЧМ-2010 в составе сборной Нидерландов Робин ван Перси, который сейчас работает главным тренером "Херенвена", находится в отличной форме. Это можно заметить на видео, которое клуб выложил в соцсети.

Нидерландский клуб опубликовал видео с тренировки команды, на котором можно увидеть как легендарный бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" ловко контролирует мяч, перепасовываясь с одним из игроков.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент, "Херенвен" под руководством Робина ван Перси находится на 14-м месте в Эредивизи, набрав 11 очков в 11 матчах чемпионата Нидерландов.