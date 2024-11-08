Бывший финалист ЧМ-2010 все еще пребывает в великолепной форме
Техника легендарного нападающего впечатляет
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший финалист ЧМ-2010 в составе сборной Нидерландов Робин ван Перси, который сейчас работает главным тренером "Херенвена", находится в отличной форме. Это можно заметить на видео, которое клуб выложил в соцсети.
Нидерландский клуб опубликовал видео с тренировки команды, на котором можно увидеть как легендарный бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" ловко контролирует мяч, перепасовываясь с одним из игроков.
2️⃣-touch#WolkomAlireza pic.twitter.com/t0PgiXMpqf— sc Heerenveen (@scHeerenveen) November 6, 2024
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На данный момент, "Херенвен" под руководством Робина ван Перси находится на 14-м месте в Эредивизи, набрав 11 очков в 11 матчах чемпионата Нидерландов.
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