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Бывший финалист ЧМ-2010 все еще пребывает в великолепной форме

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Техника легендарного нападающего впечатляет

Бывший финалист ЧМ-2010 все еще пребывает в великолепной форме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший финалист ЧМ-2010 в составе сборной Нидерландов Робин ван Перси, который сейчас работает главным тренером "Херенвена", находится в отличной форме. Это можно заметить на видео, которое клуб выложил в соцсети.

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Нидерландский клуб опубликовал видео с тренировки команды, на котором можно увидеть как легендарный бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" ловко контролирует мяч, перепасовываясь с одним из игроков.

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На данный момент, "Херенвен" под руководством Робина ван Перси находится на 14-м месте в Эредивизи, набрав 11 очков в 11 матчах чемпионата Нидерландов.

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Опубликовал: Андрей Журба
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