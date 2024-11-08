Винисиус Жуниор действительно был близок к победе. Известны детали голосования Золотого мяча-2024

Французское издание L'Équipe опубликовало интересные статистические факты, касающиеся результатов голосования Золотого мяча-2024, победу в котором одержал 28-летний испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

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Согласно официальным результатам голосования на Золотой мяч 2024-го года бразилец Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" проиграл Родри из "Манчестер Сити" лишь на 41 очко.

В соцсетях активно распространяются итоговые результаты двух лучших игроков, которые впоследствии будут официально опубликованы в эксклюзивном выпуске L'Équipe, выход которого запланирован на субботу, 9 ноября. В сообщениях говорится, что Родри набрал 1170 очков, в то время как Винисиус Жуниор получил 1129 очков от членов жюри.

Также французское издание L'Équipe отмечает, что пять членов жюри не включили Родри, обладателя "Золотого мяча", в десятку лучших. И только трое членов жюри не добавили в свою десятку Винисиуса Жуниора.

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Напомним, что церемония вручения престижной награды состоялась в театре "Шатле" в Париже 28 октября. Добавим, что украинец Андрей Лунин по итогам голосования занял 3-е место в номинации на приз лучшему вратарю.