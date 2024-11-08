Стало известно, планирует ли Аль-Хиляль расставаться с бразильской суперзвездой в ближайшее время
Важная информация относительно последних слухов вокруг игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что на данный момент между саудовским "Аль-Хилялем" и Неймаром нет переговоров относительно возможного расторжения контракта.
Неймару ничего неизвестно о подобных слухах, указывающих на возможное расторжение его действующего соглашения с клубом. Его контракт с "Аль-Хилялем" рассчитан до 2025 года, и 32-летний продолжает получать зарплату, как и раньше.
Отметим, что недавно Неймар получил повреждение во время матча азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Хилялем" и "Эстеглалем" (3:0). Бразилец получил мышечную травму, из-за которой будет отсутствовать в течение 6-8 недель. После выздоровления Неймар планирует вернуться на поле и работать над тем, чтобы принять участие в чемпионате мира 2026 года.
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Неймар присоединился к саудовскому "Аль-Хилялю" летом 2023 года из "ПСЖ" за 90 миллионов евро. За это время бразилец провел всего 7 матчей за клуб, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.
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