"Важно знать, как побеждать, но также, как проигрывать": Родри - о Золотом мяче

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, не боялся ли ехать на церемонию вручения "Золотого мяча" и не получить награду.

"Я не испытывал никакого страха проиграть, потому что, по моему мнению, индивидуальный трофей - это всегда выигрыш, награда, это всегда позитив. Нельзя расстраиваться, если ты не выиграл индивидуальную награду, потому что это не твое решение, это результат голосования. Это в человеческой природе - искать признание за свою работу, но это признание приходит, прежде всего, от меня самого. Я выполняю эту работу, оценивая свой прогресс и свою работу, и я могу гордиться тем, чего я достигаю.

Когда тебя признают на очень высоком уровне, независимо от того, выиграл ты или нет, всегда приятно приехать. Кроме того, для меня очень важен командный аспект. Например, в прошлом году Эрлинг Холанд имел больше шансов на победу, чем я. Я также хотел приехать, чтобы поддержать его в этот момент, что является чем-то особенным.

Важно знать, как побеждать, но также, как проигрывать. Кроме того, в этом году, после моей длительной травмы и реабилитации, это событие было как глоток свежего воздуха. Поэтому, когда я решил приехать, то прежде всего хотел насладиться этим замечательным вечером. А потом, вдруг, все ускорилось и стало сумасшедшим", - сказал Родри.