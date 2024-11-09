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Наполи проявляет интерес к экс-защитнику Шахтера

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К сожалению, из Украины в свое время уехал бесплатно

Наполи проявляет интерес к экс-защитнику Шахтера

Олександр Приходько

Новина українською

По сообщениям издания Globo Esporte, "Наполи" интересуется бывшим бразильским защитником "Шахтера" Витао. Источник отмечает, что итальянский клуб уже предложил за игрока 7 миллионов евро (его рыночная стоимость).

Напомним, сейчас Витао выступает за бразильский "Интернасьонал". В этот клуб он перебрался из "Шахтера" в апреле 2022 года. Сначала играл на правах аренды, а в 2024 году подписал полноценный контракт как свободный агент.

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Были сообщения, что летом 24-летнего футболиста стремился приобрести "Бетис". Испанцы были готовы заплатить 10 миллионов евро.

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Шахтер (Донецк) Наполи Интернасьонал (Бразилия) Витао
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Источник:
ge.globo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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