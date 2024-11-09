Наполи проявляет интерес к экс-защитнику Шахтера
К сожалению, из Украины в свое время уехал бесплатно
Олександр Приходько
По сообщениям издания Globo Esporte, "Наполи" интересуется бывшим бразильским защитником "Шахтера" Витао. Источник отмечает, что итальянский клуб уже предложил за игрока 7 миллионов евро (его рыночная стоимость).
Напомним, сейчас Витао выступает за бразильский "Интернасьонал". В этот клуб он перебрался из "Шахтера" в апреле 2022 года. Сначала играл на правах аренды, а в 2024 году подписал полноценный контракт как свободный агент.
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Были сообщения, что летом 24-летнего футболиста стремился приобрести "Бетис". Испанцы были готовы заплатить 10 миллионов евро.
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Источник:ge.globo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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