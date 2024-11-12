Капитан Манчестер Юнайтед спас пассажира в самолёте

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш спас пассажира в самолёте.

По словам Daily Mail, португальский футболист вместе с Диогу Далотом летели из Манчестера в Лиссабон. Фернандеш заметил, как пассажир в хвостовой части самолёта стал терять сознание.

Бруно направился в хвостовую часть самолёта и кричал, призывая на помощь. Члены экипажа откликнулись. Сзади нашлось свободное место, на которое посадили пассажира. Футболист остался с человеком, чтобы убедится, что он в порядке и через 10 минут отправился на своё место.

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Многие на рейсе похвалили игрока за его заботу о пассажире.

Я похвалил его за то, что он позаботился о больном пассажире. Честно говоря, если бы вы не знали, кто он такой, вы бы подумали, что это любой другой пассажир, - сказал один из пассажиров источнику.

В воскресенье 10 ноября Бруно Фернандеш сыграл 250-й матч за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. В игре против "Лестера" полузащитник отметился голом и ассистом.