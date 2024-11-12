"Спасибо за все, мистер". Виктор Дьекереш лаконично попрощался с Рубеном Аморимом, возглавившим МЮ

Звездный бомбардир "Спортинга" Виктор Дьекереш попрощался со своим бывшим наставником в "Спортинге" Рубеном Аморимом, который недавно официально стал главным тренером "Манчестер Юнайтед".

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Заметим, что именно под руководством Рубена Аморима в "Спортинге" 26-летний Виктор Дьекереш смог громко заявить о себе, забив 59 голов и отдав 19 ассистов в 65 играх за португальский клуб во всех турнирах.

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В собственном профиле в Инстаграм Виктор Дьекереш лаконично попрощался со своим уже бывшим тренером Рубеном Аморимом, подписав сообщение с несколькими фотографиями следующим образом: "Спасибо за все, мистер".