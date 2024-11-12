Известный реслер принял участие в презентации новой формы клуба Серии А

Популярный реслер неожиданно принял участие в презентации новой формы клуба Серии А.

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Итальянский футбольный клуб "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский, эффектно презентовал свою новую третью форму от Kappa, пригласив принять участие в промо-кампании звездного реслера — Марка Уильяма Келвея, более известного как "Андертейкер".

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Добавим, что "Дженоа" на данный момент занимает 17-е место в чемпионате Италии с 10 очками после 12-ти сыгранных туров, находясь в шаге от зоны вылета. Недавно "красно-синие" подписали 34-летнего Марио Балотелли на правах свободного агента, надеясь на то, что некогда звездный футболист сможет им помочь спастись от вылета.