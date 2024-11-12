Известный реслер принял участие в презентации новой формы клуба Серии А
У команды Малиновского появился особенный фанат
Фото - Genoa CFC
Популярный реслер неожиданно принял участие в презентации новой формы клуба Серии А.
Итальянский футбольный клуб "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский, эффектно презентовал свою новую третью форму от Kappa, пригласив принять участие в промо-кампании звездного реслера — Марка Уильяма Келвея, более известного как "Андертейкер".
???????? ???????????? ???????????????????????? ⚫️???? pic.twitter.com/noVg6T5Quy— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что "Дженоа" на данный момент занимает 17-е место в чемпионате Италии с 10 очками после 12-ти сыгранных туров, находясь в шаге от зоны вылета. Недавно "красно-синие" подписали 34-летнего Марио Балотелли на правах свободного агента, надеясь на то, что некогда звездный футболист сможет им помочь спастись от вылета.
⏳⚫️???? pic.twitter.com/go87j1WHkq— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024
Популярное сейчас
- Корзины квалификации ЧМ-2026 могут претерпеть корректировку. Были условия, при которых Украина могла бы претендовать на первый
- Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото