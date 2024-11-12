  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Известный реслер принял участие в презентации новой формы клуба Серии А

Общие новости

У команды Малиновского появился особенный фанат

Известный реслер принял участие в презентации новой формы клуба Серии А

Фото - Genoa CFC

Новина українською

Популярный реслер неожиданно принял участие в презентации новой формы клуба Серии А.

Читайте такжеВпервые за более чем четыре года. Марио Балотелли снова вышел на поле в матче Серии А

Итальянский футбольный клуб "Дженоа", за который выступает украинец Руслан Малиновский, эффектно презентовал свою новую третью форму от Kappa, пригласив принять участие в промо-кампании звездного реслера — Марка Уильяма Келвея, более известного как "Андертейкер".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Дженоа" на данный момент занимает 17-е место в чемпионате Италии с 10 очками после 12-ти сыгранных туров, находясь в шаге от зоны вылета. Недавно "красно-синие" подписали 34-летнего Марио Балотелли на правах свободного агента, надеясь на то, что некогда звездный футболист сможет им помочь спастись от вылета.

По теме
yellow-arrow
"Спасибо за все, мистер". Виктор Дьекереш лаконично попрощался с Рубеном Аморимом, возглавившим МЮ
yellow-arrow
Капитан Манчестер Юнайтед спас пассажира в самолёте
yellow-arrow
Игрок сборной Хорватии отказался от перехода в мадридский Реал
Серия А Дженоа (Генуя) Дженоа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Genoa CFC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости