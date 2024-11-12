Экс-форвард Монако осуждён на два года тюремного заключения условно. Игрок подаст апелляцию
Не согласен с приговором
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Экс-форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер осуждён на два года тюремного заключения условно.
По информации RMC Sport, Бывший игрок "Монако" и сборной Франции Виссам Бен Йеддер, привлеченный к уголовной ответственности за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к двум годам тюремного заключения условно с обязательством заботиться о жертве и выплатить компенсацию.
Также он обязан ухаживать за жертвой и выплате компенсации в размере 6500 евро.
Нападающий не был на заседании. Его адвокаты заявили, что футболист ознакомился с приговором, но оспаривает правовую квалификацию сексуального насилия, установленную судом. Бен Йеддер намерен оспорить приговор.
"Тем временем он продолжает получать необходимую медицинскую помощь, а также интенсивные спортивные тренировки, которые он начал в октябре.
Он будет готов вернуться на поле в ближайшие недели", - сказали его адвокаты.
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Напомним, что в середине октября Бен-Йеддер пристал перед судом по обвинению в сексуальном насилии, совершённым в сентябре.
Бен Йеддер больше всего игр сыграл за "Монако", а также выступал за "Севилью" и "Тулузу".
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