Экс-форвард Монако осуждён на два года тюремного заключения условно. Игрок подаст апелляцию

Экс-форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер осуждён на два года тюремного заключения условно.

По информации RMC Sport, Бывший игрок "Монако" и сборной Франции Виссам Бен Йеддер, привлеченный к уголовной ответственности за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к двум годам тюремного заключения условно с обязательством заботиться о жертве и выплатить компенсацию.

Также он обязан ухаживать за жертвой и выплате компенсации в размере 6500 евро.

Нападающий не был на заседании. Его адвокаты заявили, что футболист ознакомился с приговором, но оспаривает правовую квалификацию сексуального насилия, установленную судом. Бен Йеддер намерен оспорить приговор.

"Тем временем он продолжает получать необходимую медицинскую помощь, а также интенсивные спортивные тренировки, которые он начал в октябре. Он будет готов вернуться на поле в ближайшие недели", - сказали его адвокаты.

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Напомним, что в середине октября Бен-Йеддер пристал перед судом по обвинению в сексуальном насилии, совершённым в сентябре.

Бен Йеддер больше всего игр сыграл за "Монако", а также выступал за "Севилью" и "Тулузу".